Вашим прикладом ми виховуємо нове покоління українських воїнів - Президент на Хмельниччині зустрівся з ветеранами АТО

Президент Петро Порошенко на Хмельниччині зустрівся з ветераном АТО Олександром Дарморосом та його бойовими побратимами. "Український народ пам'ятає той подвиг, який ви робите і робили для нашої держави», - наголосив Петро Порошенко.

Глава держави також зазначив: "Вашою твердою волею і підтримкою родини, думаю, що ми демонструємо, що українці найсильніші і найвідповідальніші у світі. Ваш приклад тому є яскравою демонстрацією".

Глава держави висловив жаль, що йому не вдалося зустрітися з родиною Олександра Дармороса в Хмельницькому, як планувалася, і висловив сподівання, що запрошення приїхати в гості до родини героя залишиться в силі.

Президент також зазначив, що навчання на Хмельниччині, які проходять в даний час, вперше відбуваються так маштабно із залученням військових і літаків країн НАТО.

"Сьогодні найвищу оцінку отримали українські пілоти. Вам не соромно за тих, хто зараз міцно тримає штурвал військово-повітряних сил. Хочу від щирого серця подякувати і сказати, що саме зусиллями таких людей як ви, вашим прикладом ми виховуємо покоління українських воїнів",- наголосив Президент.