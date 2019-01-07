Василь Липківський був апостолом українського релігійно-національного відродження – Президент на відкритті пам’ятника Митрополиту

У рамках робочої поїздки до Черкаської області Президент Петро Порошенко взяв участь у відкритті пам’ятника першому Митрополиту Української Автокефальної Православної Церкви Василю Липківському.

Звертаючись до жителів Черкас, які прийшли на урочисту подію, Глава держави нагадав присутнім, що їх земляк був не просто Митрополитом, а справжнім патріотом України, якого сучасник назвав «апостолом українського релігійно-національного відродження».

«День за днем, рік за роком ми повертаємо собі нашу історичну пам'ять, позбуваємося фальшивих ідолів і вшановуємо наших героїв. Серед них – ваш земляк», - сказав він.

Петро Порошенко зазначив, що пам’ятник Митрополиту нагадує всі нам про великий задум, який виник у часи української революції. «Тоді і уряд гетьмана України Скоропадського, і Директорія розпочали боротьбу за надання українській церкві автокефалії. Але через внутрішні чвари, через взаємопоборювання політиків цього не відбулося», - зазначив він.

Президент підкреслив, що на відміну від Польщі у 1924 році Україна не отримала автокефалію, бо втратила свою самостійність. «В 1924 році Української держави вже не існувало і не було кому давати автокефалію. І наша держава втратила незалежність, а разом з нею і можливість втілити це рішення. Бо автокефалія дається церквам незалежних держав», - нагадав він.

«Проте отець Василь Липківський боровся навіть у найважчій ситуації. Він з однодумцями 14 жовтня 1921 року у Святій Софії Київській скликав перший Всеукраїнський Церковний Собор, який підтвердив постанову Всеукраїнської православної церковної ради про автокефалію. Делегати Собору обрали Василя Липківського Митрополитом Київським і всієї України, першим главою Української Автокефальної Православної Церкви», - сказав Глава держави, зазначивши, що за це Митрополит поплатився життям.

«Москва не пробачила Митрополиту Василеві його зусиль, його державницької, проукраїнської позиції, його богослужіння українською мовою і сімдесятитрьохрічного Владику 27 листопада 1937 року було розстріляно і поховано в безіменній могилі», - додав він.

Водночас Президент зазначив, що сучасникам нарешті вдалося реалізувати велику мрію, мету Василя Липківського. «Пам'ять про нього і про його велику справу точно жила. І тепер його мрія – мрія великого патріота і великого церковного лідера втілилася в життя, збулася. Цього року в день Різдва Христового Божественна Літургія визнаної світом автокефальної Православної Церкви України вперше відбулася у стінах Святої Софії Київської, під покровом Богородиці Оранти – Нерушимої Стіни. І Вперше її Предстоятель Блаженнійший Епіфаній співслужив з Вселенським Патріархом Варфоломеєм і отримав з рук Його Всесвятості Томос як знак визнання канонічності і самостійності нашої Української Церкви», - нагадав Президент.

«Так сто років потому ми з вами, не лише Його Блаженство і Президент, а ми з вами – кожен з вас, здійснили мрію і звершили справу всього життя Митрополита Василя. Справедливість по відношенню до Митрополита відновлено, а автокефальна помісна українська Православна Церква постала як рівна серед рівних інших православних церков світу. П’ятнадцять зірочок помісних церков, а найяскравіша зірка, найважливіша для нас українців, сьогодні серед цього сузір’я», - наголосив Глава держави.

Після завершення урочистої частини Митрополит Київський і всієї України Епіфаній здійснив чин освячення пам’ятника Василю Липківському. До урочистостей також приєднався Митрополит Канівський і Черкаський Софроній.