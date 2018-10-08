Важливо, щоб і у найвіддаленішому куточку України люди отримували кваліфіковану медичну допомогу – Президент про телемедицину

Президент Петро Порошенко наголошує на важливості забезпечення якісними медичними послугами кожного українця, незалежно від місцевості в якій проживають люди. «Саме тому реформа сільської медицини – була тою реформою, яку я розпочав», - сказав Глава держави під час спілкування з персоналом Болградської центральної районної лікарні, яку відвідав в рамках робочої поїздки до Одеської області.

«Я прийняв рішення – давайте ми започаткуємо програму сільської телемедицини. Бо Україна є дуже великою державою, Одеська область є найбільшою в Україні за територією. Важливо, щоб навіть у найвіддаленішому куточку Одеської області, так само як і всієї України, в кожному селі компетентними зусиллями працівників районної лікарні, працівників третьої, четвертої ланки, обласного центру, найкращих фахівців з Києва ми могли достукатися до села і надати ту допомогу, яка рятує в перші «платинові секунди» і хвилини», - додав він.

Петро Порошенко зазначив, що реформа в медичній галузі запроваджується, в тому числі і за рахунок повернутих в Україну коштів, що були вкрадені попередньою владою. Він також наголосив, що саме медицина, після армії, була тією важливою сферою, яка потребувала змін.

Президент підкреслив важливість продовжувати впровадження медичної реформи, «для того, щоб люди відчули, що їх життя покращилось». «Зараз створюється надія, що це можливо. Буде зв’язок, буде інтернет, буде обладнання, буде у фельдшерсько-акушерському пункті мінімальна діагностика, щоб можна було зняти кардіограму, можна було зробити найпростіші аналізи і дати рекомендації для того, щоб людина отримала в перші секунди звернення кваліфіковану медичну допомогу», - сказав Глава держави.

«Тим, кому потрібно – будуть бригади швидкої або екстрена служба лікарні своєчасно доставить її (людину – ред.) уже маючи результати і знаючи, що саме готувати для того, щоб не втрачати час», - дода він.

Президент особливо відзначив, що проваджується ця реформа «не в Києві, не в Міністерстві». «Це робиться вашими руками, коли є абсолютно ідеальна координація між Києвом, областю, районом і сільським фельдшерсько-акушерським пунктом – тоді будуть врятовані тисячі, може й десятки тисяч», - наголосив він.

Глава держави також зазначив, що завітав до Болградської центральної районної лікарні не лише для того, щоб ознайомитися з роботою оновленого приймального відділення та ходом впровадження телемедицини в Одеській області. «Заїхав сказати своє дякую – дякую кожному з вас за ту величезну роботу, що ви робите. Спільними зусиллями ми з вами, разом, змінюємо державу», - сказав Петро Порошенко.

Під час ознайомлення з роботою оновленого приймального відділення Президент, зокрема оглянув відділення екстреної медичної допомоги та ознайомився з розвитком телемедицини в Одеській області. Також Глава держави вручив сертифікат на апарат УЗО для медустанови.