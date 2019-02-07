Важливо, щоб реформи в Україні демонстрували, що жертви Небесної Сотні були недарма – зустріч Президента України з Президентом Європейської Ради

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, який розпочав робочий візит до України, наголосив на важливості цього візиту в ці знакові дні для нашої країни.

«Я щиро радий вітати доброго друга України, надійного партнера Дональда Туска в ці глибоко символічні дні для України», - сказав Петро Порошенко та нагадав, що саме в ці дні, 18 лютого 2014 року, в Маріїнському парку співробітники спецпідрозділу «Беркут» розстрілювали хлопців із 14 сотні Самооборони.

«Це відбувалося на моїх очах. І ці враження залишаться на все життя. В ці дні Україна і світ схиляють голови перед жертовним подвигом Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за нову і демократичну Україну», - підкреслив Глава держави.

«Єдине, що прагнули ті, хто вийшли на майдани під час Революції Гідності – це повернення нашої країни до родини європейських народів, це підписання Угоди про асоціацію», - сказав він та відзначив особисту роль Президента Дональда Туска в цьому процесі.

«Для того, щоб в Україні панувала свобода, в Україні панувала демократія, і це була боротьба за європейські цінності. Для мене дуже важливо, щоб ті реформи, які проводить наша команда зараз в Україні і та підтримка, яку ми маємо з боку керівництва Європейського Союзу і з боку Президента Європейської Ради, з боку Президента Європейської Комісії і з боку країн-членів ЄС, щоб ці реформи демонстрували, що жертви Небесної Сотні точно були недарма», - наголосив Президент.

Глава держави додав: «Вони дали країні останній шанс на зміни, на успішне майбутнє. І це майбутнє має бути у вільній європейській родині народів».

Петро Порошенко подякував Дональду Туску за нинішній візит в Україну.

«Хочу віддати належне всьому українському народові. Впевнений, що у вас є гарні причини пишатися. Це щось дуже унікальне, коли одночасно ви провели ефективні реформи в країні та захистили свою націю в боротьбі з безжалісною та цинічною агресією», - сказав, в свою чергу, Президент Європейської Ради Дональд Туск.

Дональд Туск зазначив: «Я вважаю, що це є найкращим способом вшанувати жертв Революції – робити все, що ви можете для продовження реформ, зусиль, щоб досягти найкращих стандартів демократії, законодавства».

Він також додав, що для нього бути в Україні це особистий привілей. «Чудово бути серед друзів», - зауважив він.