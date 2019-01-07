Вдячні партнерам з країн-членів НАТО за суттєву допомогу у розвитку спроможностей Сил спеціальних операцій - Президент проінспектував навчання ССО

Під час робочої поїздки на Житомирщину Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко проінспектував хід навчань Сил спеціальних операцій ЗСУ на одному з полігонів ССО.

«Ми завжди усвідомлювали, що в сучасних умовах ведення війни все частіше вирішальним фактором є сили й засоби асиметричних дій, зокрема сили спеціальних операцій», - наголосив Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Президент нагадав, що одне з перших його рішень як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил, прийняте у 2014 році, було створення Сил спеціальних операцій: «Це – унікальний рід військ, який продовжує розвиватися та набувати нових бойових спроможностей за стандартами НАТО».

«Бойовий досвід відбиття російської агресії переконливо засвідчив, що ефективне застосування військ можливе лише за умови впровадження сучасної системи підготовки особового складу та наявності відповідної матеріально-тренувальної бази», - зазначив Президент.

Він повідомив, що саме з цією метою було прийнято і реалізовано рішення щодо створення за стандартами армій країн НАТО навчально-тренувального центру на Житомирщині. До керівного та інструкторського складу цього центру входять високопрофесійні бійці, які отримали безцінний бойовий досвід.

«Висловлюю вдячність нашим партнерам з країн-членів НАТО за суттєву допомогу у розвитку спроможностей Сил спеціальних операцій. Завдяки залученню професійних інструкторів із США, Польщі, Литви, Естонії, Латвії кваліфіковану підготовку пройшли українські інструктори, які зараз вже самі беруть активну участь у відборі, комплектуванні та підготовці підрозділів», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави зазначив, що «українські спецпризначенці були, є і будуть елітою Збройних Сил».

Він підкреслив, що військовослужбовці-спецпризначенці провели багато операцій, відбиваючи російську агресію на сході держави, зокрема під час звільнення міст та селищ українського Донбасу, в тому числі Маріуполя, Слов’янська, Краматорська, Лиману, Сіверська, Торезу, Мар’їнки та багатьох інших, а також боїв за Донецький та Луганський аеропорти, міст Бахмут, Дебальцеве та Амвросіївк, Саур-Могили, порятунку українських пілотів зі збитих над окупованою територією літаків.

«Підрозділами Сил спеціальних операцій було знищено і взято в полон значну кількість окупантів. Захоплено багато зразків ворожого озброєння, яке у подальшому склало ґрунтовну доказову базу у міжнародних судах проти Російської Федерації», - наголосив Президент. За його словами, всього з початку війни з російським агресором воїнами-спецпризначенцями було виконано близько трьох тисяч бойових завдань.

Президент підкреслив, що героїчні подвиги спецпризначенців в боях з російським агресором, навічно закарбовані в історію українського війська. 294 воїни нагороджені державними нагородами, четверо – отримали високе звання Герой України.

«Проте війна це не лише перемоги. На жаль, 70 бойових побратимів поклали своє життя за Україну. Вічна їм пам’ять і слава», - сказав Президент. Присутні вшанувати пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання.

Президент оглянув базу, де проходять навчання та підготовку військовослужбовці Сил спеціальних операцій. Верховному Головнокомандувачу ЗСУ були продемонстровані показові навчання курсантів ССО.

Петро Порошенко відвідав курсантську їдальню, де скуштував обід разом із військовими.

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій підвищують свою бойову майстерність у військових навчальних закладах Німеччини, Італії, Франції, Угорщини, Канади, США, виконують миротворчі місії в різних країнах та стоять на сторожі безпеки і незалежності нашої держави. Потягом минулого року підрозділи Сил спеціальних операцій взяли участь у багатьох міжнародних навчаннях, зокрема «Flaming Swords –2018», «Sea Breeze – 2018», «Rapid Trident – 2018», «Combined Resolve».