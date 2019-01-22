Ви були, є і залишаєтеся духовним лідером українського народу - Президент вручив Патріарху Філарету звання Герой України та орден Держави

Під час урочистого заходу з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки Президент Петро Порошенко вручив Патріарху Філарету найвищу державну нагороду – звання Герой України та орден Держави.

Патріарха Філарета нагороджено за видатну історичну роль у становленні незалежної Православної Церкви України, діяльність, спрямовану на відродження духовності Українського народу, піднесення авторитету православ’я, утвердження ідеалів милосердя і міжконфесійної злагоди.

«Ви були, є і залишаєтеся духовним лідером українського народу. Тому прийняв рішення присвоїти Вам звання Героя України. Наголошую, що Ваша нагорода – абсолютно заслужена...Ви все життя самовіддано служили церкві та українському народові», - наголосив він. Петро Порошенко зауважив, що високе звання Героя України за його президентської каденції отримали Герої Небесної Сотні і військові, що протистоять російській агресії.

«За атеїстичного радянського режиму, в умовах тиску КДБ і партійного апарату Ви боролися за право людей вірити в Бога, відвідувати храм Божий, молитися Господу. А з проголошенням незалежної України Ви стали на шлях побудови єдиної помісної української православної церкви. Ви заклали добрий фундамент. Попри всі перешкоди, вели українське православ’я до автокефалії, до духовної свободи», - підкреслив Петро Порошенко.

«І вражаючим є Ваш приклад надзвичайної жертовності, з якою Ви прийшли 15 грудня на об’єднавчий собор у Софії Київській. Ви довели всьому світові, що «там, де два українці – три гетьмани» - це не про нас. Що українці здатні об’єднуватися, об’єднуватися в ім’я великої мети», - особливо підкреслив Президент.

Глав держави також відзначив зусилля, які доклала Верховна Рада України на чолі з Головою ВРУ Андрієм Парубієм, народними депутатами, коли Парламент підтримав звернення Президента до Вселенського патріархату щодо надання Томосу про автокефалію ПЦУ. А також прийняття необхідних законів, які дозволили забезпечити мир і злагоду в суспільстві при створенні об’єднаної української церкви.