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Президент привітав переможців та призерів ІІІ юнацьких Олімпійських ігор
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23 жовтня 2018 року - 13:14

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Ви прославили Україну – Президент привітав переможців та призерів ІІІ юнацьких Олімпійських ігор

23 жовтня 2018 року - 12:45

Ви прославили Україну – Президент привітав переможців та призерів ІІІ юнацьких Олімпійських ігор

Президент Петро Порошенко привітав переможців та призерів ІІІ юнацьких Олімпійських ігор. «У змаганнях, в яких брали участь представники більше 200 країн, і коли Україна увійшла  в неофіційному заліку у десятку найкращих – це є ваш внесок в утвердження статусу України в світі», - наголосив Глава держави на зустрічі зі спортсменами та їх тренерами.

«Дуже дякую вам за те, що ви прославили Україну», - сказав Президент.

Петро Порошенко зауважив, що десять років тому, коли за кордоном наші громадяни говорили, що вони з України, то їх перепитувати чи це Росія. «Про Україну, на жаль мало хто знав. Зараз ніхто вже нас не плутає», - додав він.

«Зараз весь світ демонструє солідарність з Україною в нашій боротьбі. (Україна – ред.) країна, яка дає відсіч у російському агресору. Весь світ знає міць і потужність нашої армії. Витривалість, мужність українського народу. Але надзвичайно важливо, щоб весь світ дізнався про Україну і зі спортивних перемог», - сказав Президент.

Глава держави зазначив, що кожен зі спортсменів юнацької збірної зробив для цього величезний внесок. Він подякував спортсменам, які завоювали 7 золотих медалей, 8 – срібних, 8 – бронзових. «Але загалом – за потужний і сильний український дух. І на Латиноамериканському континенті знають зараз Україну з найкращого боку. Впевнений в тому, що це і є дуже великий внесок, аванс в наші майбутні перемоги і в Токіо у 2020 році, і в Парижі у 2024-му, і в Лос-Анджелесі у 2028-му. Тепер ми вже маємо більше підстав для того, щоб сподіватися на нагороди»,  - сказав Петро Порошенко.

За його словами, і Олімпійська збірна України може повчитися на досвіді досягнень юнацької збірної.

Президент особливо привітав дворазову олімпійську чемпіонку з фехтування Катерину Чорній: «Велике спасибі Вам за ці дві медалі. Я думаю, що досягнення Катерини мають надихати всіх решту – що це можливо і ми це зможемо».

Глава держави також привітав золотих медалістів – Назара Чепурного зі спортивної гімнастики, Михайла Кохана з легкої атлетики, Валерія Іваненка з легкої атлетики, Ярославу Магучіх з легкої атлетики. 

«Дуже важливо, щоб їх подвиги надихали і інших наших спортсменів на те, що золоті медалі – це не лише їхнє досягнення, а це досягнення країни. І це великий привід для радості не лише Президента, який «тримав кулаки», але й всієї армії українських вболівальників. Бо на вас дивилася вся країна, на вас дивився весь світ. Я дуже радію тому, що у нас це вийшло», - наголосив Президент.

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Президент привітав переможців та призерів ІІІ юнацьких Олімпійських ігор

23 жовтня 2018 року - 13:14
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