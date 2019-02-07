Ви виступили в перших рядах на захист держави, і сьогодні залишаєтесь на передовій у боротьбі з російським агресором – Президент ветеранам-афганцям

Президент Петро Порошенко відзначив значний внесок ветеранів-афганців у захист суверенітету та територіальної цілісності України та у боротьбу проти агресії Російської Федерації. Про це Глава держави сказав під час виступу на урочистому зібрані, присвяченому Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 30-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан.

«Наша історія склалася так, що після Другої світової війни російська імперія не раз посилала українців воювати у різних куточках планети. Імперія не рахувалася ні з можливостями економіки, ні з людськими втратами. Наші земляки губили своє здоров’я і життя, воюючи в країнах Близького і Далекого Сходу, в Африці і Латинській Америці, тощо», - зазначив Президент.

За його словами, хоробрість і військова майстерність наших земляків визнавалася усіма учасниками тих конфліктів. «Вам випало пройти суворі випробування і залишити нам приклад стійкості, бойового побратимства і на війні, і громадянської активності у мирному житті. Афганці завжди були активною частиною суспільства», - сказав Петро Порошенко.

Президент зауважив, що серед присутніх особливо багато ветеранів війни, яку тепер усі називають «афганською». «Сьогодні виповнюється рівно 30 років з дня виведення радянських військ з території Республіки Афганістан. У пам’яті нашого народу та війна займає особливе місце. Через Афган пройшло понад 160 тисяч українців. Десять років у якомусь далекому світі тривала війна із застосуванням авіації, танків, артилерії. Сам масштаб кровопролиття був таким, що його вже не могла приховати радянська пропаганда», - зазначив він.

Петро Порошенко наголосив: «Вже тоді відпрацьовувалися техніки сучасної інформаційної війни проти нашого народу. Нам розповідали про «интернациональный долг»… Про те, як афганці вітають солдат у містах і селах. Про те, як тривають мирні посадки дерев, ремонт доріг підрозділами радянської армії. От тільки втрати бойових побратимів трималися у суворій таємниці. Так само, до речі, як і зараз Кремль замовчує і засекречує дані про свої втрати на Донбасі і в Сирії».

«Тільки після здобуття незалежності були названі шокуючі цифри. 8 тисяч наших співвітчизників повернулися додому з пораненнями. Майже кожен четвертий серед загиблих – наш земляк, а це 3300 чиїхось синів, чоловіків, батьків. Врешті-решт надійних і бойових друзів», - зауважив Президент.

За словами Петра Порошенка, ті, хто поверталися, навіть в умовах радянської цензури, розповідали правду про ту жорстоку війну. «У ті часи це вимагало неабиякої мужності. Завдяки вашій чесності суспільство зрозуміло необхідність власного шляху. Нагадаю, що одним з перших кроків на шляху до нашої незалежності було рішення Верховної Ради про службу наших призовників винятково в Україні», - також зазначив він.

Президент підкреслив, що незалежність України мала принести мир і спокій на нашу землю, а наш народ зробив свій європейський вибір, але Росія не збиралася нас відпускати.

«Сьогодні в цій залі присутні багато з тих, хто з першого дня вийшов на Майдан. Організованість, рішучість і бойове побратимство «афганців» - захисників Майдану зіграли дужне важливу роль у ті вирішальні дні», - сказав Петро Порошенко.

«Ви, шановні ветерани, були в перших рядах тих, хто виступив на захист суверенітету та цілісності нашої держави. Бойовий досвід ветеранів-афганців став надзвичайно цінним для українських Збройних Сил, був часом незамінним у перші, найтяжчі місяці війни», - також зазначив він.

Президент підкреслив: «І сьогодні чимало загартованих у бойових діях ветеранів перебуває на передньому краї боротьби з російським агресором, виконуючи завдання у складі Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та інших силових структур, керівники яких сьогодні з нами разом в цьому залі».

Глава держави також наголосив, що багато з ветеранів віддали життя захищаючи нашу країну зі зброєю в руках. «Вони виконали свій обов’язок і ще раз дали нам урок мужності і честі. Серед них хочу згадати мого друга, вашого бойового побратима, легендарного командира «афганської» сотні Самооборони Майдану – старшого сержанта Олега Міхнюка, якому посмертно було присвоєно звання Героя України», - зазначив Петро Порошенко.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх полеглих. «Вічна слава героям, що полягли за свободу і незалежність України у боротьбі проти російської агресії. Повага і шана їхнім родинам, наші серця і молитви завжди з ними», - сказав Президент.

Глава держави також вручив державні нагороди за вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, мужність і самовідданість, виявлені під час виконання військового обов'язку, патріотичне виховання молоді та активну громадську діяльність.

Петро Порошенко побажав ветеранам-афганцям і їхнім родинам миру, здоров'я, щастя, добра та любові, здійснення усіх задумів та нових досягнень на благо України.