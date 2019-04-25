Ви зразок для тисяч військовослужбовців і мільйонів українців того,  що таке сила українського воїна – Президент зустрівся з учасниками Національної збірної «Invictus Games»

Президент Петро Порошенко зустрівся з учасниками Національної збірної «Invictus Games» та учасниками Марафону морської піхоти США.

Глава держави зазначив, що дуже радий зустрітися з представниками команди напередодні Великодня. «Хочу сказати, що я дуже щасливий і гордий нашій співпраці. Це абсолютно нові традиції, які ви започатковуєте в країні серед ветеранів. Традиції «Ігор нескорених» («Invictus Games» - ред.). І я гордий тим, що маю можливість разом з вами започатковувати цю традицію в Україні», - сказав Петро Порошенко.

Він зазначив, що з приємністю згадує зустріч з командою в Торонто, де вона дуже достойно виступила. Президент підкреслив, що учасники команди тоді здобули не просто медалі. «Ви виступаєте зразком для тисяч військовослужбовців і мільйонів українців - що таке сила українського воїна і яким чином робити реабілітацію важкопоранених. Ви даєте зразок як треба діяти і як себе поводити», - наголосив Глава держави також зауваживши, що абсолютно важливою державною справою вважає і психологічну реабілітацію.

Петро Порошенко подякував Уповноваженому з питань реабілітації учасників АТО Вадиму Свириденку, який «власним прикладом демонструє як треба себе поводити у важких життєвих ситуаціях». «Для мене Вадим – це людина з постійною посмішкою на обличчі. І якщо ми саме так будемо зустрічати негаразди, я переконаний, що всі негаразди будуть подолані», - підкреслив Президент.

Подякував Глава держави й тим військовим, які беруть участь у Марафоні морської піхоти. «Це також надважлива традиція. І якщо у 2016 році в цих змаганнях брало участь чотири ветерани, у 2017 році вже було 15 українців, а зараз це вже ціла армія тих, хто сьогодні власним прикладом демонструє як себе треба поводити», - сказав він.

Петро Порошенко констатував, що сьогодні цей рух має величезний регіональний розподіл: задіяні практично всі обласні центри України і місто Київ. Він відзначив, що це є та база, на якій здійснюється реабілітація ветеранів, яка запроваджує нові традиції.

Президент повідомив, що провів зустрічі з Міністром оборони Степаном Полтораком і Міністром у справах ветеранів Іриною Фріз, де порушив питання проведення реабілітації ветеранів вже під протекторатом Міністерства ветеранів. «Для мене важливо, щоб це був не пустий звук. Щоб це була гарна інфраструктура, гарні спортивні майданчики, зали, гарні умови реабілітації. І сьогодні все, що я свого часу розпочинав, коли ми і будинки відпочинку, і спортивні зали Національного банку і різних відомств передавали для реабілітації ветеранів – я думаю, що це саме той шлях, який нам треба підтримувати», - наголосив він.

Глава держави також зауважив, що успішний приклад проведення змагань Національної збірної «Inviktus Games» дають йому тверде переконання, що змагання нескорених будуть проведені і в Києві. «Я думаю, що нас мають надихати на нові звершення, нові перемоги», - додав він.

Петро Порошенко привітав всіх зі святом Великодня, яке на його думку, є символом відродження. «Ви є символ відродження. Ви демонструєте як після дуже важких ситуацій, коли сильний бойовий дух – він точно не дає нікому зламатися. Так само є і з нашою командою. Ми точно не програли, але головні перемоги в нас попереду», - сказав Президент.

Вадим Свириденко подякував Петру Порошенку за роботу і як Президента, і як Верховного Головнокомандуючого.

Він зазначив, що учасники Національної збірної «Invictus Games» та учасниками Марафону морської піхоти США зібралися сьогодні для того, щоб не просто подякувати. Уповноважений Президента з реабілітації учасників АТО підкреслив, що всі присутні роблять великий рух вперед з реабілітації, особливо спортивної. «Завдяки їхнім прикладам сьогодні дуже багато хлопців і дівчат розвивають цей напрямок дійсно у всіх областях, районах. І приклад, який ви бачили в нас на стадіоні «Олімпійський» - вже багато наших атовців, ветеранів, разом з сім’ями проходять цю реабілітацію через легку атлетику. І результати шалені – кожен день до нас доєднуються не просто атовці, а важко поранені. Для мене це взагалі – коли хоч один атовець до нас такий приєднується, я вважаю, що ми робимо дуже велику справу. І потім ці люди через три-чотири вже беруть участь і в Марафоні морської піхоти, і в Invictus», - сказав Вадим Свириденко.

«Головне, що ми ці напрямки можемо далі продовжувати, далі підіймати і розвивати нашу реабілітацію. І тут приєднується дійсно і Міністерство оборони, і Міністерство ветеранів, Адміністрація Президента. Ваш шлях, ваша робота буде продовжуватись всіма ветеранами», - додав Уповноважений Президента.

Андрій Усач, боєць 80-ї аеромобільної бригади зазначив, що після участі у змаганнях, Invictus для нього ніколи не закінчиться. «Це є початок і можливість достукатись до інших ветеранів, які, на жаль, не кожен може знайти ресурси, щоб боротися далі у житті», - сказав військовий. Він зазначив, що планує потрапити до паралімпійської збірної і має велике бажання підняти наш стяг на теренах інших країн з гордістю. «Дуже Вам дякую, що на сьогодні ми можемо розмовляти українською мовою і в нас є наш державний прапор і ми цінуємо свої традиції», - звернувся боєць до Петра Порошенка.

Золотий призер зі стрільби з луку «Invictus Games» Майя Москвич наголосила, що це не просто змагання, а реальна реабілітація. «І дуже круто, що багато з нашої команди по завершенні змагань продовжують займатися спортом. Ми постійно спілкуємося і це реально наче початок нового життя. Я з Луцька. В моєму місті немає секцій для стрільби з луку, але я настільки захопилася цією справою, що зараз створюю таку секцію. Не знаю наскільки це вийде, але можливо це буде навіть не для мене, а для когось іншого», - сказала вона.

«Я б хотіла дуже подякувати за те, що ви підтримували команду. Ми всі пам’ятаємо, коли в Сіднеї після змагань був скайп-зв’язок. Насправді це надихає, коли Президент країни підтримує і складається якесь враження впевненості», - сказала чемпіонка «Invictus Games».

«Але найбільше я дуже хочу персонально і можливо від усієї команди подякувати вам за все, що Ви зробили для країни протягом тих п’яти років. Тому, що коли ти повертаєшся з війни, дуже важливо, щоб все, за що ти воював, боровся, щоб воно не було марно. І от я повернулася в кінці 2017 року, тобто дуже довгий період часу – і я повернулася в реально іншу країну. Я побачила, що вона стала більш українською. Для мене це було «просто вау!». Мене все, що було зроблено, надихає не здаватися і рухатися. Тому особисто Вам дякую за все, що ви зробили. Ми будемо продовжувати», - додала Майя Москвич.

Глава держави подякував за такі слова і висловив переконання, що «ми разом, об’єднавши зусилля, точно досягнемо відповідного результату».

Капітан команди «Invictus Games» також підтримав позицію про те, що Президент Петро Порошенко дуже багато зробив для країни. «Він опікувався нашою командою протягом тренування. Щиро дякую Вам за це, тому що ваша підтримка відчувалася і під час тренувань, і під час змагань. В знак поваги до Вас, Вашої робити, ми хочемо подарувати прапор «Invictus Games» з підписами учасників-переможців цих ігор», - сказав він, вручаючи Петру Порошенку прапор.

Він також повідомив, що було продовжено діалог, розпочатий Главою держави у 2017 році в Торонто про можливість України прийняти «Invictus Games» в Києві. «Була зустріч з Принцом Гаррі і ми продовжили цей діалог. Він сказав, що пам’ятає Вашу зустріч у Торонто і вони будуть розглядати. Дійсно, ми ще не готові прийняти ці ігри в нас в країні, бо немає інфраструктури, на жаль, поки що. Але ми віримо точно, що це буде. І ми віримо, що цей прапор «Inviktus Games» буде майоріти в Києві як знак того, що ми приймаємо ці ігри у нас в Україні. Ми можемо це зробити. І це буде шана для тисяч всіх ветеранів, які не можуть поїхати поки що за кордон і взяти участь, але вони можуть побачити ці ігри в Україні», - резюмував капітан української команди.