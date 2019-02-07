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Участь Президента у Всеукраїнському громадському форумі «Відкритий діалог»
Участь Президента у Всеукраїнському громадському форумі «Відкритий діалог»

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Вибори мають відповідати європейській політичній культурі і наблизити нас до ЄС – Президент про важливість чесного виборчого процесу

9 лютого 2019 року - 16:54

Вибори мають відповідати європейській політичній культурі і наблизити нас до ЄС – Президент про важливість чесного виборчого процесу

Під час виступу на форумі «Відкритий діалог» Президент Петро Порошенко наголосив на важливості неухильного дотримання стандартів чесних виборів, букви і духу виборчого законодавства. 

«Вибори мають цілковито відповідати європейській політичній культурі і наближувати нас до Євросоюзу. Вони – теж частина нашої європейської та євроатлантичної стратегії. Вибори – це наш з вами відповідальний тест на нашому шляху до ЄС та НАТО. Переконаний — ми здамо цей тест на відмінно», - сказав Петро Порошенко.

«Україна йде своїм шляхом. Власний шлях розвитку – це звільнення від колоніальної залежності від Росії, послідовний курс на набуття членства в ЄС і НАТО та опертя на власні сили. Це – рішуча відсіч планам Росії знищити незалежність України. Це – відстоювання наших національних інтересів», - підкреслив Президент.

«Україна – одна з найбільших країн Європи, багата на ресурси, з унікальною геостратегічною позицією. Ми можемо використати весь цей потенціал на благо всього українського народу й кожного українця, лише якщо будемо вільними й незалежними. Бо воля для українця понад усе», - підсумував Петро Порошенко.

 

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