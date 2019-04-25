Вибори пройшли чесно. Пишаюся тим, що захистив право українців на вільне волевиявлення – Президент

Президент України Петро Порошенко наголошує, що вибори Глави держави пройшли чесно і відповідають всім демократичним стандартам.

«Вибори пройшли чесно, вибори пройшли прозоро, вибори пройшли у повній відповідності з європейськими стандартами. Здавалося б, ну що тут такого? А я хочу наголосити, що в умовах війни, в умовах російської агресії ми з вами зберегли демократію, зберегли право вибору українців обирати собі владу», - сказав Глава держави під час заяви після завершення голосування.

Він підкреслив, що в країні бездоганно відбулися вже дві президентські кампанії, одна парламентська, місцеві вибори. За його словами, Україна є єдиною демократичною країною на пострадянському просторі з усіх народів колишнього Радянського Союзу, де так проходять вибори.

«Дорогі українці, ми єдині, де є реальне, а не паперове право міняти владу тоді, коли ви, українці, вважаєте це за потрібне. Це найбільше наше досягнення. Це є ознака європейської демократичної країни. І я пишаюся тим, що я, Петро Порошенко, захистив це право українців», - заявив Президент.

«І хочу нагадати, що серед брехливих чуток і брудних пліток, які поширили мої опоненти про ніби-то те, що я збирався скасувати вибори. Що ми намагаємося перешкоджати їм, що у нас буде перешкоджання вільному волевиявленню громадян… Друзі, я навіть не чекаю вибачень від опонентів. Господь їм суддя», - додав він.

«А сьогодні, 21 квітня, я хотів би подякувати всім українцям. По-перше, за спільну роботу протягом п’яти років над вирішенням завдань історичного масштабу. Стратегічних завдань. Завдань, які повстали перед Україною і які спільно ми далеко просунули в бік вирішення. Це безпрецедентний обсяг роботи», - сказав Глава держави.

Він підкреслив, що цей поступ констатують всі партнери України: «Приємно, що всі наші міжнародні партнери чітко наголошують, що за п’ять років президентства Порошенка зроблено набагато більше, ніж за чверть століття до цього. Це є наша з вами перемога». Президент висловив переконання, що незважаючи на це попереду ще безліч невирішених проблем.