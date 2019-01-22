​Від Австралії, Нової Зеландії та Японії до Європи, Канади та США ми тримаємо нашу коаліцію міцною – Президент про міжнародну підтримку України

Президент Петро Порошенко наголошує, що міжнародна підтримка України у її боротьбі за суверенітет, територіальну цілісність та незалежність проти російської агресії є дуже міцною.

Президент підкреслив, що українське питання стоїть дуже високо на міжнародному порядку денному. «Ви пам’ятаєте, що чотири роки постійно говорили про втому від України, що ніхто вже не зацікавлений в Україні. Хто казав це? Путін. Чому? Бо це те, чого він хоче. Завдяки нашим друзям та партнерам ми продемонстрували, що потужна віра в українське майбутнє, потужна підтримка реформ в Україні є ключовим питанням для всіх наших міжнародних партнерів», - зазначив Петро Порошенко.

«В Давосі я зустрівся з Ангелою Меркель (Канцлером Німеччини – ред.) та багатьма іншими європейськими лідерами. Я мав зустріч з Генеральним секретарем ООН щодо обговорення, яке ми матимемо 20 лютого, про ситуацію на окупованій території Донбасу та в Криму в ГА ООН, про миротворців. Ми скоординували міжнародні зусилля, щоб мати єдину позицію», - розповів він.

За словами Петра Порошенка, навіть якщо Росія намагається зупинити наші зусилля в рамках Ради Безпеки, результат буде таким же, коли було голосування по створенню трибуналу щодо збитого літака MH17 і Росія залишилася сама, застосувавши право вето. «Але це лише визнання відповідальності за терористичну атаку», - зауважив Президент.

«Незважаючи на те, що нам постійно казали, що ми продовжимо санкції проти Росії, але це востаннє. П’ять років санкції зберігаються поки російська агресія не буде зупинена», - також зауважив Петро Порошенко.

Він подякував за підтримку Євросоюзу, США, зокрема за двопартійну підтримку України в Конгресі США, підтримку Адміністрації та американського народу. Президент також висловив подяку за одностайну підтримку України в Канаді.

«Від Австралії, Нової Зеландії та Японії до Європи, Канади та США ми тримаємо нашу коаліцію міцною. Ми поновимо наш суверенітет та територіальну цілісність, так само як ми поновили історичну справедливість щодо автокефалії української православної церкви», - сказав Петро Порошенко.

Президент зауважив, що був здивований тим, що це питання також є важливим для всіх міжнародних партнерів. «На будь-якій зустрічі мене вітали з отриманням автокефалії. Вони розуміють краще за деяких українських політиків наскільки це важливо. Наш шлях до Томосу був складним та довгим. Це другий акт незалежності, духовної незалежності», - додав Петро Порошенко.