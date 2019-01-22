Відбулася зустріч Президента України та Президента Швейцарської Конфедерації

У рамках участі у Всесвітньому економічному форумі Президент України зустрівся з Президентом Швейцарії Улі Маурером.

Було відзначено зростання інтересу швейцарського бізнесу до України, про що свідчить стабільна динаміка двостороннього товарообороту та перебування Швейцарії серед ключових країн-інвесторів в українську економіку.

Покращенню інвестиційного клімату в Україні сприятиме також Протокол між Україною і Швейцарією про внесення змін до двосторонньої Конвенції про уникнення подвійного оподаткування, церемонія підписання якого відбулася під час зустрічі президентів.

Було домовлено продовжити взаємодію між компетентними органами у питанні поверненні активів, які були незаконно виведені з України колишніми високопосадовцями.

Петро Порошенко висловив вдячність Улі Мауреру за допомогу, яка надається Швейцарією для подолання гуманітарних наслідків триваючої російської агресії.

Глава держави запросив Президента Швейцарії здійснити візит в Україну.