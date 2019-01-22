Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Ми ніколи про вас не забуваємо і щодня працюємо для вашого звільнення – Президент до українців, що живуть на окупованих територіях
Ми ніколи про вас не забуваємо і щодня працюємо для вашого звільнення – Президент до українців, що живуть на окупованих територіях

22 січня 2019 року - 14:49

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна та Швейцарія підписали Протокол про уникнення подвійного оподаткування

24 січня 2019 року - 18:49

Відбулася зустріч Президента України та Президента Швейцарської Конфедерації

24 січня 2019 року - 18:25

Президент України закликав Президента Міжнародного комітету Червоного Хреста посилити зусилля для звільнення українських заручників

24 січня 2019 року - 17:04

Глава держави зустрівся у Давосі з Президентом Литви

24 січня 2019 року - 15:53

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Швейцарської Конфедерації
Робочий візит Президента України до Швейцарської Конфедерації

23 січня 2019 року - 17:02

Перейти до всіх галерей

Відбулася зустріч Президента України та Президента Швейцарської Конфедерації

24 січня 2019 року - 18:25

Відбулася зустріч Президента України та Президента Швейцарської Конфедерації

У рамках участі у Всесвітньому економічному форумі Президент України зустрівся з Президентом Швейцарії Улі Маурером.

Було відзначено зростання інтересу швейцарського бізнесу до України, про що свідчить стабільна динаміка двостороннього товарообороту та перебування Швейцарії серед ключових країн-інвесторів в українську економіку.

Покращенню інвестиційного клімату в Україні сприятиме також Протокол між Україною і Швейцарією про внесення змін до двосторонньої Конвенції про уникнення подвійного оподаткування, церемонія підписання якого відбулася під час зустрічі президентів.

Було домовлено продовжити взаємодію між компетентними органами у питанні поверненні активів, які були незаконно виведені з України колишніми високопосадовцями. 

Петро Порошенко висловив вдячність Улі Мауреру за допомогу, яка надається Швейцарією для подолання гуманітарних наслідків триваючої російської агресії.

Глава держави запросив Президента Швейцарії здійснити візит в Україну.

Версія для друку