Відбулася зустріч Президентів України та Білорусі у Гомелі

У Гомелі відбулася зустріч Президента України Петра Порошенка та Президента Білорусі Олександра Лукашенка у форматі «віч-на-віч».

На початку переговорів Глава Української держави подякував за ініціативу проведення Першого форуму регіонів України та Республіки Білорусь та відзначив його результативність. Зокрема, за словами Президента, вже було підписано низку угод між областями і планується ухвалення ще декількох документів.

Петро Порошенко також зазначив, що співробітництво між Україною та Білоруссю базується на дружбі. «Ми абсолютно впевнені, що відносини вийшли на серйозне зростання. Економіка наших країн демонструє, що приріст складає більше 23%», - зауважив Президент України. За його словами, відбувається зростання постачання української продукції у Білорусь. «Для нас дуже важливо зберегти ці тенденції», - додав Петро Порошенко.

Глави обох держав візьмуть участь у роботі Першого форуму регіонів України та Республіки Білорусь.