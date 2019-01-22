Відповідальна економічна стратегія робить країну цікавою для інвесторів – Глава держави

Президент Петро Порошенко наголошує, що відповідальна економічна стратегія передбачає зменшення боргового навантаження на економіку.

«Здійснити стрибок з такими борговими гирями на ногах навряд чи вдасться. Прикували до них Україну інші політики, а звільняти її від цих кайданів випало нашій команді. І частка державного та гарантованого державою боргу у співвідношенні його до ВВП, хай там як, але протягом останніх років скорочується. І надзвичайно важливо, щоб і у подальшому бюджет був реалістичним, ухвалювався з мінімальним дефіцитом», - зазначив Петро Порошенко під час виступу на Форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом».

Глава держави підкреслив, що відповідальна економічна стратегія робить країну цікавою для інвесторів та навів приклад, коли минулого тижня у Давосі було підписано дві важливих угоди на засіданні Інвестиційної ради при Президенті.

«Одна – про створення фонду для інвестування на 200 мільйонів доларів, хоча попередньо планувалося на 25% менше. І ці 200 мільйонів доларів мають спрямовуватись на малий та середній бізнес України. А інша – інша про будівництво найбільшої вітрової електростанції в Україні та однієї з найпотужніших вітроелектростанцій Європи загальною вартістю 400 мільйонів євро», - повідомив Глава держави.

Президент також навів прогноз президента Європейського банку реконструкції та розвитку, великого друга України Суми Чакрабарті про те, що «Україна стане регіональним лідером у сфері відновлювальної енергетики».

«Хіба п’ять років тому про це хоча б мова йшла? Блискучий візит Прем’єр-міністра України до Норвегії – заплановані півтора мільярда доларів. І це все події одного тижня», - додав Петро Порошенко.