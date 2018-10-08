Відповідальність за підкуп виборців необхідно посилити, щоб захистити результати волевиявлення громадян – Президент

Президент Петро Порошенко під час зустрічі з членами Центральної виборчої комісії наголосив на важливості посилення захисту результатів волевиявлення громадян на виборах. Глава держави зазначає необхідність підготовки і ухвалення відповідних змін до законодавства.

«Ще одна важлива позиція – ефективна протидія підкупу виборців. Сьогодні щодо (неможливості використання – ред.) цієї технології, яка також є однією з форм втручання в вибори через гроші, які йдуть зі сходу, з Росії, я сподіваюся як на рішучі дії ЦВК, так і на необхідність внесення змін до законодавства, які суттєвим чином ускладнюють цей процес і збільшують відповідальність», - сказав Глава держави.

Президент повідомив, що проекти законодавчих пропозицій готові до розгляду на Національній раді реформ і запросив долучитися до цього процесу новообраних членів ЦВК, подавши свої пропозиції. «Хочу наголосити, що я буду готовий після обговорення на Нацраді за вашої участі внести до Парламенту та визначити цей законопроект як невідкладний. І прийняти законодавчий захист волевиявлення громадян і забезпечити ефективну роботу правоохоронних органів в рамках цього захисту», - додав Глава держави.

Президент також наголосив, що внаслідок політичних реформ в Україні вже немає такого рівня концентрації адміністративного ресурсу, як це було в минулому. «Левова частина повноважень передані на місця, забезпечено незалежність місцевого самоврядування, роздержавлено ЗМІ, створено суспільне мовлення, зроблена низка інших позицій, в тому числі і інструменти коаліційності центральної влади, дають тверде переконання в тому, що щеплення від застосування адміністративного ресурсу будуть проводитись надзвичайно ефективно», - сказав Глава держави.