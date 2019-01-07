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Відтепер ваш девіз слова князя Святослава Хороброго «Іду на Ви» - Президент вручив ССО нову символіку

17 січня 2019 року - 15:51

Відтепер ваш девіз слова князя Святослава Хороброго «Іду на Ви» - Президент вручив ССО нову символіку

Президент, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Петро Порошенко, вручив командиру Сил спеціальних операцій Збройних Сил України прапор, емблему та штандарт командувача ССО. Нову символіку цього роду військ було затверджено з метою відродження та розвитку національних військових традицій та з урахуванням важливої ролі Сил спеціальних операцій у забезпеченні обороноздатності держави.

«Днями я підписав Указ щодо заснування емблеми і символу, і прапору ССО та штандарту командувача. І відтепер вашим девізом стануть слова Київського князя Святослава Хороброго: «Іду на Ви», які більше тисячі років тому наводили жах на ворогів», - сказав Глава держави.

Він наголосив, що для українського війська важливим є і відновлення національних бойових традицій і нагадав, що нині воно триває. «Процес повернення українського війська до власної історії, нарешті, до символів, героїв та пам’ятних дат зараз активно продовжується. Запроваджено нові концептуальні підходи до однострою українського війська», - констатував Президент, зазначивши, що новий однострій український народ мав можливість побачити під час військових парадів на честь Дня незалежності України, в якому спецпризначенці також брали участь. «Кілька років поспіль святковим Хрещатиком крокують воїни в нових одностроях і серед них представники ССО», - сказав він.

«Шановні воїни, ви завжди там, де найважче. Де потрібні відвага і стійкість, швидкість і рішучий натиск. І від імені українського народу, від себе особисто висловлюю щиру подяку особовому складу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за вірність військовому обов’язку, вірність військовій присязі», - сказав Глава держави і побажав воїнам міцного здоров’я, добробуту, незламності духу та нових успіхів і перемог на благо України.

Емблема і прапор Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та штандарт командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України були затверджені Указом Президента України № 11 «Про внесення змін до деяких указів Президента України» щодо заснування емблеми і прапору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та штандарта командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України». Документом, зокрема вносяться доповнення до Указу Президента України від 30 листопада 2000 року № 1271 «Про геральдичні знаки - емблеми і прапори центральних органів виконавчої влади, інших державних органів України» та Указу Президента України від 20 червня 2006 року № 551 «Про символіку, яка використовується у Збройних Силах України».

Емблемою Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є зображення крокуючого вовка срібного кольору, підперезаного золотим поясом-наузом, яке накладено на вінок з лаврового листя срібного кольору. У центрі нижньої частини вінка вміщено двозуб - княжий знак Святослава Хороброго срібного кольору. Під нижньою частиною вінка півколом розміщено стрічку золотого кольору з написом чорними літерами девізу Святослава Хороброго: «Іду на Ви».

Прапором ССО ЗСУ є прямокутне полотнище сіро-сталевого кольору, у центрі якого вміщено зображення емблеми ССО. Вільні краї полотнища прикрашено золотою бахромою. Древко прапора темно-коричневого кольору. Верхівка древка стрілоподібна з білого металу. У центрі двозуб - княжий знак Святослава Хороброго. Штандартом командувача ССО ЗСУ є полотнище сіро-сталевого кольору з зображення у центрі емблеми ССО.

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