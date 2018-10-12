Вихованці Херсонської державної морської академії є надійним фундаментом майбутнього вітчизняного флоту - Президент

У рамках робочої поїздки до Херсонської області Президент Петро Порошенко взяв участь в «Естафеті морських поколінь» з нагоди посвяти в курсанти Херсонської державної морської академії поповнення 2018 року.

Глава держави назвав Херсонську державну морську академію одним із провідних центрів морської освіти з потужною навчально-тренажерною базою. «Сьогодні найкращі сини і доньки України є серед курсантів», - зазначив він, додавши, що «той факт, що велика кількість хлопців і дівчат бажають стати курсантами означає, що є тверда віра у фантастичне майбутнє морської держави Україна».

«Вихованці вашого вишу є надійним фундаментом майбутнього вітчизняного флоту і продовжать славні традиції великої морської держави України», - зазначив Петро Порошенко.

Він підкреслив важливість того, що серед курсантів академії навчаються 108 курсантів з Криму: «Це стало можливим дякуючи тому, що Верховна Рада прийняла мої пропозиції і підписали закон, який дозволяє за спрощеною процедурою кримчанам демонструвати, що вони – це є Україна». Сьогодні на посвяті курсантів академії також присутні курсанти – кримчани.

Президент також зазначив, що в академії навчаються і іноземні студенти з різних країн світу. «Це свідчить про їх довіру до колективу навчального закладу та про високий авторитет вищого навчального закладу у світі», - сказав Президент зауваживши, що Херсонська державна морська академія – це зразок збереження та примноження національних традицій навчання і виховання, адже саме у Херсоні майже двісті років тому розпочалася підготовка морських фахівців у першому в Україні морському навчальному закладі.

Глава держави також зауважив, що мало хто знає, що після закінчення школи він вступив до вищої мореходки: «Тому що я мріяв про море…уже навість встиг стати старшиною кубрика. А потім прийшли документи, що одночасно поступив до інституту міжнародних відносин. І доля позбавила мене морської стезі. Але ця романтика назавжди залишається в серці».

Петро Порошенко також зазначив, що морська академія в Херсоні тісно працює з міжнародними інвесторами, що дозволило вивести рівень тренажерної бази на світовий рівень. «Я особисто переконався у 2016 році під час відвідання вашого навчального закладу. Дуже важливий той факт, що очільник компанії-інвестора «Марлоу Навігейшн» пан Герман Іден присутній зараз на сьогоднішньому заході. Я твердо переконаний у фантастичних перспективах Херсонської державної морської академії», - додав Президент.

Курсантам морської академії Глава держави побажав «належним чином вчитися та опановувати професії, які так необхідні для мирної розбудови України».

Під час церемонії Петро Порошенко одяг гюйси курсантам-першокурсникам.

По завершенні урочистої посвяти відбулась церемонія вшанування героїв, що загинули за незалежність України. На води Дніпра було спущено вінки з квітів.

Глава держави також переглянув виступи курсантів з безпеки на морі. Президент звернувся до ректора Херсонської державної морської академії Василя Чернявського і запропонував надати курсантам відпустку за гарну підготовку та проведення церемонії посвяти. Василь Чернявський підтримав пропозицію Петра Порошенка і оголосив про чотириденну відпустку для курсантів.