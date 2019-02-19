Він є прикладом глибокої духовності і самопожертви – Президент заклав капсулу під майбутній пам’ятник в Любліні Праведнику України отцю Омеляну Ковчу

У Любліні Президент України Петро Порошенко взяв участь у церемонії закладення пам’ятної капсули під будівництво пам’ятника Праведнику України, Блаженному Священомученику отцю Омелянові Ковчу.

Глава держави нагадав присутнім на церемонії, що рішення про надання дозволу на встановлення на цьому місці монумента українському греко-католицькому священнику, капелану української галицької армії, Праведнику України Рада міста Люблін прийняла 22 лютого 2018 року. «Це є унікальний жест, який свідчить про близькість, взаємоповагу, високі моральні та християнські цінності, які на віки об’єднують український і польський народи», - наголосив Петро Порошенко.

Президент подякував всім, хто доклав зусилля до цього кроку. Зокрема, Раді міста Люблін в особі її голови пану Ярославу Пакулі, заступнику голови міста і голові Люблінського фонду культури прикордоння отцеві-докторові Степану Батрухові «за надзвичайно своєчасну ініціативу щодо увічнення пам’яті блаженного Омельяна Ковча в славетному місті Любліні» та голові комітету вшанування пам’яті Блаженнішого Священомученика пану Івану Васюнику.

«Дорогі друзі, разом робимо фантастичну, чудову справу. Постать отця Омеляна Ковча єднає український, польський, єврейський та інші народи. Він є прикладом глибокої духовності і самопожертви. Він показав взірець щирої любові до ближнього. Тієї любові, якій вчить нас Господь», - також наголосив Глава держави.

Як демонстрацію міцності духу Блаженнійшого, Петро Порошенко зачитав лист Омеляна Ковча з концтабору «Майданек», який він написав Митрополиту Андрію Шептицькому у відповідь на пропозицію звільнитися і врятувати своє життя: «Я розумію, що ви стараєтеся про моє визволення. Але я прошу вас не робити нічого. Вчора вони тут убили 50 чоловік. І якщо я не буду тут, хто допоможе їм пройти через ці страждання? Вони би пішли у вічність зі всіма своїми гріхами і у глибокій зневірі, що допроваджує до пекла. А тепер вони йдуть на смерть з піднятими догори головами, залишають свої гріхи позаду себе. Вони переходять міст вічності із почуттям щастя в їхніх серцях і я бачив мир та ясність, що розгорталася перед ними».

З «Майданека» пан Омелян писав: «Окрім неба, це є місце, де я хотів би перебувати. І тут ми всі рівні – поляки, євреї, українці, латиші, росіяни, естонці. І з усіх присутніх я є одиноким священником і не можу уявити собі, що було би тут без мене. Тут я бачу Бога, який однаковий для нас незалежно від релігійних відмінностей, що існують між нами».

«Дякую Богові тисячу раз, тисячу раз на день, що Він послав мене сюди, я не прошу від Нього нічого більшого. Не турбуйтеся і не зневіряйтеся моєю участю. Натомість радійте зі мною і молітеся за тих, хто створив цей концтабір та цю систему. Вони є одинокими, хто потребує молитви. Нехай Господь помилує їх», - також процитував Президент слова Омеляна Ковча.

«Послухайте ці слова і уявіть, що ці слова пан Омелян писав в концтаборі», - наголосив Петро Порошенко.

«Своєю гуманною позицією, несучи душпастирську послугу людям в потребі, отець Омелян Ковч постійно кидав виклик двом злочинним ідеологіям, які залишили трагічний слід у ХХ столітті. Радянський комунізм і німецький нацизм нищили та розбивали культурний і цивілізаційний простір Європи», - сказав Президент.

«І зараз, коли Європа об’єднана, зараз, коли Україна прагне повернутися до європейської родини народів і платить найбільшу ціну з усіх народів ціну за право бути в Європі, подивіться якими потрібними і живими сьогодні є слова Омеляна Ковча. Слова, які нас об’єднують», - сказав Петро Порошенко та наголосив, що «сьогоднішньою подією ми підкреслюємо велич не лише отця Омеляна, але й велич і важливість нашої єдності».

Він повідомив, що щойно повернувся з зустрічі з Президентами Польщі і Литви. «Щойно ми відзначали єдність польсько-українсько-литовської бригади. Я думаю, що Отець Омелян зрадів би єдності Європи і єдності трьох наших народів», - сказав Петро Порошенко. «Бережімо нашу дружбу, бережімо нашу єдність, бережімо ті європейські цінності, які об’єднують наші народи, - закликав Президент. - І пам’ятаймо слова Блаженного Отця Омеляна Ковча, які будуть викарбувані на майбутньому пам’ятнику тут, в Любліні: «Один і той же Великий і Всемогутній Бог веде нас усіх».