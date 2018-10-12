Вірю, що всі ви виростете достойними захисниками України – Президент взяв участь у складанні клятви ліцеїстами Військового ліцею ім.Богуна

Президент Петро Порошенко взяв участь в церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Глава держави зауважив, що сьогоднішня урочиста посвята у ліцеїсти осяяна унікальним стягом – прапором Третьої Залізної стрілецької дивізії Армії Української Народної Республіки, який вже двічі відкривав парад на День незалежності і має незвичну та щасливу історію.

«Ми постигаємо українську військову історію. Княжий дружинник, козак, воїн армії УНР, солдат Червоної армії часів антигітлерівської коаліції, вояк УПА, боєць Збройних Сил України та нацгвардієць – це символи, які поєднують лицарів усіх часів та поколінь», - зауважив він.

Глава держави наголосив, що серед випускників ліцею є герої, які віддали своє життя, захищаючи Україну від російського агресора. Це – герой України капітан Андрій Кизило, Дмитро Арнаут, Андрій Безручак, Юрій Білобров, Андрій Галущенко, Руслан Григор, Орест Квач, Олександр Шаповал. Присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих захисників.

«На їх прикладах буде вчитися наша молодь. Наша молодь, яка зараз свідомо обирає для себе мужній, героїчний, відповідальний шлях служіння Україні. Серед ліцеїстів-богунців, які стоять на цій площі – 142 сина учасників бойових дій, учасників війни з російським агресором. Батьки 19 юнаків загинули на фронті», – розповів Президент. Зокрема, син загиблого молодшого сержанта, кавалера ордена «За мужність» Олександра Бердаса – Артем, який сьогодні зачитав текст клятви. Він мріє вступити до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Також, за словами Глави держави, серед юнаків, які складають клятву ліцеїстів – Едуард Полянський та Єгор Балацький. «Едуард – син Героя України з Небесної Сотні Леоніда Полянського, який загинув 20 лютого 2014 року. Він мріє стати військовим льотчиком. Єгору любов до України власним прикладом прищепив його батько, учасник Революції Гідності Іван Балацький. А коли Євген дізнався, що Ліцей очолив Герой України Ігор Гордійчук, гордість України, він остаточно і безповоротно вирішив, куди піде вчитися», - розповів Президент.

«Так, хлопцям є з кого брати приклад. Сотні командирів-випускників ліцею, озброєнні глибокими знаннями, демонструють високий рівень професіоналізму, командирської виучки та майстерності», - зазначив Президент, додавши, що сьогодні одночасно із урочистими заходами в столиці, на майданах обласних центрів складають урочисті клятви сотні учнів військових ліцеїв та шкіл із посиленою військовою підготовкою.

«Вірю, що всі ви виростете достойними захисниками України. Будете віддано служити українському народові. Зберігати і примножувати наші славні бойові традиції. Станете гордістю ваших батьків та рідних, кожного громадянина нашої держави, гордістю українського народу», – звернувся Президент до ліцеїстів.

Глава держави наголосив, що агресор добре і цілеспрямовано підготувався до загарбницьких дій. «Свою армію агресор зміцнював, а нашу через агентуру в українській владі – руйнував. Тим не менш, сконцентрувавши всі наявні ресурси, завдяки мужності воїнів і потужному волонтерському рухові, завдяки добровольцям – ми з вами зупинили агресора», - підкреслив Президент. Він наголосив, що армія відновила боєздатність, набула бойового досвіду, наростила оперативні спроможності, покращила технічну оснащеність і нині її характер загартований у запеклому збройному протистоянні з російським агресором.

Текст клятви зачитав ліцеїст 10-го класу Київського військового ліцею імені Івана Богуна Артем Бердес, ліцеїсти виголосили клятву. Президент привітав їх зі складанням урочистої клятви.

По закінченні оркестр виконав пісню «Марш нової армії». Особовий склад Київського військового ліцею імені Івана Богуна пройшов перед Президентом урочистим маршем.