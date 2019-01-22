Виступ Президента на інтронізації Предстоятеля Православної Церкви України, Митрополита Київського і всієї України Епіфанія

Ваше Блаженство!

Високопреосвященні Владики і Всечесні Отці!

Дорога, високодостойна громадо!

Дорогий український народе!

В останні два місяці ми як ніколи часто зустрічаємося у цих тисячолітніх стінах Святої Софії Київської. І кожна подія, що нас збирає, є по-справжньому подією історичною.

Ми були тут з вами 15 грудня 2018 року, коли на Об’єднавчому Соборі постала автокефальна Православна Церква України, і владика Епіфаній був обраний її, нашої Церкви, Предстоятелем.

7 січня під покровом Пресвятої Богородиці Оранти Митрополит Епіфаній служив тут першу Різдвяну службу Божу, першу Різдвяну літургію після отримання Церквою Томосу про автокефалію.

І сьогодні, дорогі мої, ми з вами присутні на події, яка є і продовженням, і завершенням попередніх. Інтронізація Предстоятеля української Православної Церкви Митрополита Київського і всієї України Епіфанія означає, що Церква і православний український народ отримують нового лідера.

З Вами, Ваше Блаженство, пов’язані тепер великі надії багатьох людей. І дозвольте мені передбачити, я вірю, що вони точно виправдаються, що Ви, Ваше Блаженство, будете вести православну громаду шляхом добра, шляхом любові, шляхом віри і милосердя. Разом з усіма молюся, щоб Господь завжди був з Вами у тій високій місії, яку Ви взяли на себе.

Щиро вітаю Вас, Владико, з поставленням на Київський престол. Дуже радий і дякую Богу, що сьогодні маю цю можливість вітати Вас. І дуже важливо, що сьогодні є привід ще для одного привітання. Від себе, від Марини, родини і від усіх присутніх вітаю Вас, Ваше Блаженство, з 40-літтям. Я дуже тішуся, що наша церква має такого молодого предстоятеля. Бажаю Вам, Ваше блаженство сил і мудрості, розуміння і підтримки. Нехай Бог благословить усі Ваші справи!

У цей урочистий і святковий день ми віддаємо належну пошану усім великим українцям на Київському престолі, від Іларіона і Петра Могили до Василя Липківського, до Мстислава Скрипника, до Володимира Романюка. Їхня молитва, їхня невтомна праця наближали цей наш святковий день.

Так само сьогодні належить сказати слова поваги і вдячності Святішому Філарету, який так багато зробив для постання автокефальної української Православної Церкви. Його 90-річчя ми відзначали зовсім недавно і сьогодні ще раз бажаємо йому здоров’я і сил. Окремі слова подяки і владиці Макарію, владиці Симеону, владиці Михаїлу, всім ієрархам, які доклали до того, щоб цей день відбувся, безліч зусиль. Слова подяки українському народу, який молився за те, щоб Господь послав нам цей день.

Я впевнений, що жертовність і мудрість наших предстоятелів, які зробили рішучі кроки в ім’я об’єднання українського народу стали великим прикладом для всіх нас. І назавжди увійдуть в історію Церкви і нашої держави.

Висловлюю щиру подяку Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію за любов, за підтримку прагнення українського народу, багатовічне прагнення, мати помісну Церкву. Його віра в Україну, віра в український народ, любов до українців і України, мудрість та сміливість надавала нам сил і рішучості.

Також, користуючись присутністю серед нас Його Високопреосвященства, хотів би висловити слова щирої подяки Митрополиту Галльському Еммануїлу за його величезну роль у нашій спільній роботі з єднання українського православ’я і визнання автокефалії Православної Церкви України.

Ваше Блаженство! Шановні владики і отці!

Дорогі українці!

Президент України, Верховна Рада України, як і вся Українська держава зробили усе можливе для становлення автокефальної української Православної Церкви. Хотів би подякувати Верховній Раді і її Голові. Андрій Володимирович, Ви маєте бути серед нас – велика подяка Вам. І народним депутатам, які доклали зусиль для того, щоб цей день відбувся. Подяка українському Уряду і всім, хто зробив цей день можливим.

Інтронізація Предстоятеля Православної Церкви України символізує те, що Божим промислом це велике державотворче питання вирішене. Вітаю увесь український народ з цією подією!

Ще раз підкреслю – нещодавно зареєстрована Православна Церква України у відповідності до Конституції України є і буде незалежною від держави. В Україні не буде державної церкви. Цей конституційний принцип був і залишиться непорушним.

Переконаний, що незалежність і взаємна повага відкриває шлях до справжнього партнерства держави і церкви, до спільної нашої праці задля блага країни і народу. У мене і у Вас, Ваше Блаженство, є спільне бачення того, що хочуть мати громадяни України. Це порядок, це безпека, це добробут.

Високо ціную все, що вже зроблене усіма українськими церквами. І нехай мене почує і Блаженніший Святослав, ми вітаємо його сьогодні тут, на цій спільній молитві. І релігійними організаціями – від волонтерства і підтримки армії до соціальної підтримки громадян. Я за це дякую українській церкві. Пропоную рівноправне і відповідальне партнерство на обраному країною шляху. У нас дуже широке поле для співпраці!

Ваше Блаженство!

До Вас на Київському престолі побувало вже понад сто митрополитів. Але Ви перший в нашій історії предстоятель автокефальної православної української церкви.

Прийміть мої щирі вітання. Бажаю успіху Вашій високій місії Предстоятеля Української Православної Церкви.

Добра Вам, сили і духовної наснаги у Вашій пастирській праці на благо Церкви Христової та рідної України.

Многая і благая літа!

Слава Українській Православній Церкві!

Слава Україні!