Вітання Президента християнам України західного обряду

Шановні співвітчизники!

Прийміть сердечні вітання зі Світлим Христовим Воскресінням.

Це по-особливому шановане і величне для кожного християнина свято.

У цей день усі віруючі відкривають свої серця для щирої молитви та подяки Господу за його любов і заступництво.

Сьогодні така підтримка вкрай необхідна українському народові, аби здолати складні випробовування у боротьбі за свою гідність та незалежність держави. І диво Христового Воскресіння об'єднує усіх нас незламною вірою у торжество добра, миру та справедливості на нашій землі.

Нехай у кожній українській родині панує благополуччя і злагода, а наші серця сповнюються надією на всеосяжну любов і милість Всевишнього.

Зичу усім здоров'я, наснаги та успіхів.

Петро ПОРОШЕНКО