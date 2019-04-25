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Вітання Президента християнам України західного обряду

21 квітня 2019 року - 08:00

Вітання Президента християнам України західного обряду

Шановні співвітчизники!

Прийміть сердечні вітання зі Світлим Христовим Воскресінням.

Це по-особливому шановане і величне для кожного християнина свято.

У цей день усі віруючі відкривають свої серця для щирої молитви та подяки Господу за його любов і заступництво.

Сьогодні така підтримка вкрай необхідна українському народові, аби здолати складні випробовування у боротьбі за свою гідність та незалежність держави. І диво Христового Воскресіння об'єднує усіх нас незламною вірою у торжество добра, миру та справедливості на нашій землі.

Нехай у кожній українській родині панує благополуччя і злагода, а наші серця сповнюються надією на всеосяжну любов і милість Всевишнього.

Зичу усім здоров'я, наснаги та успіхів.

Петро ПОРОШЕНКО

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