Вітання Президента християнам України західного обряду

Шановні співвітчизники!
Прийміть сердечні вітання зі Світлим Христовим Воскресінням.
Це по-особливому шановане і величне для кожного християнина свято.
У цей день усі віруючі відкривають свої серця для щирої молитви та подяки Господу за його любов і заступництво.
Сьогодні така підтримка вкрай необхідна українському народові, аби здолати складні випробовування у боротьбі за свою гідність та незалежність держави. І диво Христового Воскресіння об'єднує усіх нас незламною вірою у торжество добра, миру та справедливості на нашій землі.
Нехай у кожній українській родині панує благополуччя і злагода, а наші серця сповнюються надією на всеосяжну любов і милість Всевишнього.
Зичу усім здоров'я, наснаги та успіхів.
Петро ПОРОШЕНКО