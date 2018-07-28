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Вітання Президента особовому складу і ветеранам Повітряних Сил Збройних Сил України

5 серпня 2018 року - 09:00

Шановні воїни Повітряних Сил!

Дорогі ветерани!

Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем Повітряних Сил Збройних Сил України.

Завдяки вашій наполегливій самовідданій службі Повітряні Сили є потужним видом Збройних Сил України, який здатен якісно виконувати завдання щодо захисту повітряного простору держави.

В складних умовах сучасної повітряної обстановки екіпажі авіаційних бригад, розрахунки зенітних ракетних та радіотехнічних підрозділів і вдень і вночі несуть бойове чергування, упевнено виконують польотні завдання та виявляють і супроводжують повітряні цілі.

Свою високу майстерність, мужність та героїзм воїни Повітряних Сил підтверджують під час протистояння російській агресії на Сході України, здійснюючи бойові вильоти, підтримують та прикривають з повітря наші сухопутні підрозділи.

Вічна пам’ять та слава героям, які не повернулися 3 бойових вильотів, героїчно загинули, утримуючи позиції, та до кінця виконали свій обов’язок перед Україною. Їх подвиг вічно житиме в наших серцях та слугуватиме взірцем чесного беззавітного служіння Вітчизні.

Вірю, що ваша висока професійна майстерність у поєднанні з потужною зброєю і військовою технікою й надалі залишатимуться могутнім гарантом обороноздатності нашої держави.

Бажаю вам чистого неба, вдалих злетів і перемог.

Слава Повітряним Силам Збройних Сил України!

Слава Україні!

Петро ПОРОШЕНКО

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