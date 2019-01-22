Вітання Президента особовому складу, ветеранам зовнішньої розвідки України

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із 100-річчям від дня утворення першого підрозділу української зовнішньої розвідки та професійним святом — Днем зовнішньої розвідки України.

Саме у той далекий період зароджувалися національні розвідоргани, засадничий стрижень яких становили звитяга і героїчні вчинки вивідників княжої доби, козацьких пластунів, всюдисущих агентів Богдана Хмельницького, а також патріотизм та відчайдушність розвідників Української Народної Республіки.

Нині, як і сто років тому, Україна захищає свою незалежність від російської агресії Адже те, що відбувалося у 1917 – 1921 роках, ті «гібридні» методи ведення більшовицько-українських воєн у різних формах проявляються й у наш час.

Сьогодні зовнішня розвідка повинна оперативно здобувати упереджувальну інформацію, необхідну керівництву держави для прийняття важливих стратегічних рішень, надійно захищати інтереси держави у жорстких конкурентних зовнішніх умовах, забезпечити повноцінну інтеграцію до євроатлантичної розвідувальної спільноти.

Дякую всім за віддану службу, вміння долати труднощі, досягати поставленої мети.

Упевнений, що ваша компетентність, наполегливість та ефективна діяльність і надалі сприятимуть вагомим здобуткам та успіхам у служінні Українському народові.

Сердечно зичу міцного здоров’я, добробуту та щастя вам і вашим сім’ям.

Слава Україні!

Петро ПОРОШЕНКО