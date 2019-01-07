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Привітання з Різдвом Христовим
Привітання з Різдвом Христовим

7 січня 2019 року - 11:18

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Участь Президента в щорічній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав
Участь Президента в щорічній зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав

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Вітання Президента першому віце-президенту Національної академії наук України В.П.Горбуліну

17 січня 2019 року - 09:00

Шановний Володимире Павловичу!

Прийміть щирі вітання з нагоди Вашого 80-річного ювілею.

За роки плідної роботи Ви здобули авторитет і славу видатного вченого й талановитого організатора науки. Ваша духовна мудрість, вірне служіння ідеалам Добра і справедливості стали запорукою досягнень на ниві державотворення, зміцнення безпеки та оборони України.

Ваш життєвий шлях, високий професіоналізм та принциповість, виняткова працелюбність та відповідальність, відданість своїй справі, глибоке відчуття національної гідності, незламна віра у велике майбутнє України є прикладом для наслідування сучасним поколінням молодих українців, особливо тепер, коли Україна бореться з російською агресією.

Упевнений, що Ваш досвід, далекоглядність й активна громадянська позиція стануть основою для утвердження, вітчизняної науки на рівні кращих світових зразків.

Бажаю Вам, Володимире Павловичу, міцного здоров’я, невичерпної енергії та нових звершень в ім’я вільної, незалежної і процвітаючої України.

З повагою

Петро ПОРОШЕНКО

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