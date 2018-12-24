Вітання Президента працівникам енергетики та електротехнічної промисловості України

Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем енергетика.

Завдяки вашій повсякденній наполегливій праці вітчизняний енергетичний сектор є надійним фундаментом національної економіки, що забезпечує ефективну роботу промисловості, транспорту та зв’язку, створює світло, тепло й комфорт у кожній українській оселі.

Переконаний, що ваша майстерність та самовідданість стануть запорукою інноваційного піднесення галузі задля реалізації її потенціалу в умовах консолідації європейської енергосистеми, що є гарантією регіональної енергетичної безпеки та досягнення глобальних цілей сталого розвитку.

Бажаю міцного здоров’я, миру, щастя та благополуччя вам і вашим родинам.

Петро ПОРОШЕНКО