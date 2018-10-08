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Президент новообраним членам ЦВК: Впевнений – майбутні вибори будуть чесними, прозорими, повністю відповідатимуть міжнародним європейським стандартам
Президент новообраним членам ЦВК: Впевнений – майбутні вибори будуть чесними, прозорими, повністю відповідатимуть міжнародним європейським стандартам

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Вітання Президента працівникам освіти України із професійним святом

7 жовтня 2018 року - 09:00

Дорога освітянська громадо!

Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем працівників освіти.

У цей непростий для нашої країни час ваша робота набуває особливої ваги.

Україна вже має армію, яка здатна зупинити агресора. Наше суспільство вже знаходить протиотруту для російської пропаганди, що має на меті нас розділити, ствердно об’єднується навколо власної церкви, міцнить українську мову. Праця та розум наших співвітчизників створюють основи для економічного відновлення і розвитку. І саме від освіченості, креативності та наполегливості ваших вихованців буде залежати подальший поступ до обраного народом європейського майбутнього.

Висловлюю вам, дорогі освітяни, сердечну вдячність за вашу багаторічну невтомну і плідну працю з виконання найвідповідальнішої місії — навчання та виховання молодих поколінь.

Вірю, що віддане служіння педагогів своєму покликанню, високий професіоналізм стануть запорукою подолання агресії, процвітання нашої Батьківщини, сприятимуть її поверненню до родини європейських народів.

Бажаю усім міцного здоров’я, мирного неба, щедрої долі та нових звершень в ім’я України.

Петро ПОРОШЕНКО

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