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Вітання Президента військовослужбовцям і працівникам Управління державної охорони України

15 січня 2019 року - 09:00

Шановні друзі!

Вітаю вас із 27-ю річницею утворення Управління державної охорони України.

Це свято людей, професія яких пов’язана з довготривалими психологічними і фізичними навантаженнями, важкими випробуваннями, що часто межують із ризиком для життя.

Щоденно бачу вас у роботі і розумію, що ніколи як зараз ваша діяльність не була настільки відповідальною й небезпечною.

В умовах гібридних викликів та відкритої військової агресії Росії представники Управління державної охорони України проявляють високу витримку і честь, досвідченість та мужність, рішучість і професіоналізм у забезпеченні належного рівня безпеки посадових осіб та захисту державних інституцій.

Дякую вам за вашу надійність, відважність та відданість справі.

Упевнений, що саме ваша компетентність, сумлінність і чесність стоять на заваді реалізації актів підривної терористичної діяльності російських спецслужб. Успіхів вам і нових перемог над ворогами України.

Бажаю усім міцного здоров’я, благополуччя та життєвих гараздів. Слава Україні!

Петро ПОРОШЕНКО

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