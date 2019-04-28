Вітання Президента військовослужбовцям, співробітникам та ветеранам Державної прикордонної служби України з професійним святом

Дорогі захисники кордону!

Щиро вітаю вас із професійним святом - Днем прикордонника України.

Державна прикордонна служба України продовжує свій системний розвиток за європейськими стандартами, забезпечуючи непорушність кордонів країни та розвиток ефективної системи протидії зовнішній агресії і гібридним методам її ведення. Прикордонники першими стали на захист недоторканності та суверенітету нашої держави, зупинивши спільно зі Збройними Силами, Національною гвардією, іншими військовими формуваннями і правоохоронними відомствами агресора на сході країни.

Самовідданість та патріотизм прикордонників стали прикладом вірності присязі та незламної волі до перемоги.

Дякую вам за службу. Україна покладається на вас. Упевнений, що ви виправдаєте високу довіру українського народу.

Щиро бажаю усім вам щастя, здоров’я, добробуту та нових звершень.

Слава українським прикордонникам!

Слава Україні!