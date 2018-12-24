Вітання Президента з нагоди Дня працівника дипломатичної служби

Вітаю вітчизняну дипломатію з професійним святом! Високо ціную вашу самовідданість і патріотизм у захисті національних інтересів Української держави.

Майже п`ять років пліч-о-пліч з українським військом ви протистоїте російській агресії. Кожен ваш успіх на дипломатичній ниві – це збережені життя наших героїв на передовій. Кожна ваша домовленість про зміцнення підтримки України – це посилення нашої стійкості на фронті і висхідного розвитку в інтересах європейського майбутнього держави.

Ваше слово вщент розбиває вигадки російської пропаганди.

Ваші аргументи зміцнюють проукраїнську глобальну коаліцію.

Ваша наполегливість і професіоналізм наближають день відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави у її міжнародно визнаних кордонах.

Де б не проявила себе російська отрута, там завжди на сторожі український дипломат, навіть якщо йдеться про захист української автокефалії.

Сучасна українська дипломатія навчилася вміло працювати і в інтересах зміцнення міжнародної підтримки розвитку нашої держави. Вчасно і вправно застосовані нашими дипломатами рішення – це нові ринки для українських експортерів і покращення добробуту для наших громадян. Це наполеглива реалізація державного курсу на інтеграцію в ЄС та НАТО. Це зростання міжнародного престижу українського паспорта і унікальні можливості відкривати світ. Це надійний захист інтересів українців за кордоном та промоція української культури в світі.

Вчорашні амбіційні проекти та мрії завдяки спільній і наполегливій праці вже стали історією успіху Української держави. Єдність наших сил у самовідданому служінні Україні та українському народу – це запорука нашої спільної перемоги.

Пишаюсь бути частиною нашої великої і славної сім`ї українських дипломатів!