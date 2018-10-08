Вітання Президента з нагоди Дня юриста

Шановні друзі!

Щиро вітаю з професійним святом — Днем юриста.

За останні чотири роки відбулося багато подій, які безпосередньо пов’язані з професією юриста.

Зазнали змін конституційні норми щодо системи правосуддя, ухвалена низка ключових законів, які стосуються інститутів та процедур у цій сфері. Впроваджені зміни мають засадничий характер та уперше за багато років повністю узгодили українське законодавство із європейськими стандартами.

Сформовані нові інститути, в тому числі Верховний Суд, який працює вже майже рік і демонструє нові стандарти та підходи до захисту прав і свобод людини. Такий результат отриманий завдяки вдалому поєднанню у найвищій судовій інстанції представників трьох складових правничої професії — суддів, адвокатів та науковців.

Стартував другий конкурс до Верховного Суду, конкурси до Вищого антикорупційного суду та Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Високі вимоги до кандидатів не злякали правників, які попри скептицизм, який лунав спочатку, вирішили взяти участь у конкурсах — і кількість учасників перевищила показники 2017 року.

Минулого тижня запрацювали нові апеляційні суди, проходить реорганізація місцевих судів. Триває процедура кваліфікаційного оцінювання суддів. Утворені в судах вакансії мають бути заповнені на відкритих конкурсах, у яких матимуть змогу взяти участь представники різних гілок правничої професії.

Перехідний період, під час якого Президент України мав повноваження щодо переведення суддів, завершився. Всі рішення щодо переведення та звільнення суддів нині ухвалює Вища рада правосуддя.

Із реформою адвокатури, яка передбачає посилення незалежності, самоврядності, прав і гарантій для адвокатів, завершиться законодавча та інституційна складові судової реформи.

На перший план виходить найголовніша складова — кадрова. Це непростий, але й найважливіший етап. І шлях, яким надалі рухатиметься українське правосуддя, залежатиме від вас — правників. Від вашої небайдужості, фаховості, відповідальності залежатиме, чи дійсно діятиме в Україні верховенство права.

Я бажаю усім вам міцного здоров’я, професійних досягнень та натхнення на цьому шляху.

Петро ПОРОШЕНКО