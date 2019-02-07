Води Дуная ведуть нас до серця Європи - Президент виступає за розвиток морських портів Рені та Ізмаїл

Під час робочої поїздки до Одеської області Президент Петро Порошенко взяв участь в розширеній нараді з питань розвитку морегоспдарського комплексу України, яка відбулася в Ізмаїлі. Глава держави наголосив, що Україна є морською державою і має усі можливості включення наших морських портів, зокрема Рені та Ізмаїл, до європйеських транспортних коридорів.

«На берегах Дунаю мені не потрібно розповідати про унікальні можливості, які має Південна Бессарабія щодо розбудови міжнародних транспортних коридорів. Природа і історія створили тут суттєві можливості для інфраструктурних проектів з логістики, пов’язаних з міжнародною торгівлею. Так само, до речі, як я вже казав і для розвитку туризму. В цьому контексті морське господарство, портова інфраструктура є ключовим і абсолютно незамінним фактором розвитку економіки», - сказав Петро Порошенко.

«Подальша інтеграція транспортного комплексу країни в міжнародну мережу – це один із шляхів забезпечення можливостей і переваг Угоди про асоціацію. Ми маємо перетворити вітчизняну транспортну галузь на частину транспортно-логістичних коридорів і використати всі можливості співпраці з ЄС, взяти активну участь в розвитку транспортного коридору сполученням «Європа-Азія», - наголосив Президент.

За словами Глави держави, для реалізації зазначеної мережі включено вісім морських портів України. «І серед них два розташовані на Дунаї – це Рені і Ізмаїл, де зараз передбачається реалізація ряду інфраструктурних проектів з модернізації та розвитку портового комплексу», - констатував він.

«Долучення до мережі морських портів забезпечить як залучення фінансових потоків з ЄС, так і впровадження інформаційно-комунікаційних систем для відновлення та формування нових транзитних потоків територією України. Це є завантаження не лише портів, це є завантаження залізниці, автомобільного транспорту і додаткові надходження до української економіки. Ми маємо реалізувати відкриті перед нами можливості», - додав Петро Порошенко.

Він також підкреслив, що на сьогодні портова галузь є одним із найвагоміших чинників росту української економіки, адже завдяки їй забезпечується 40% міжнародної торгівлі державою, а минулого року за обсягами вантажообігу портова галузь України зайняла друге місце в Чорноморсько-Азовському регіоні.

Також Глава держави звернув увагу на питання кадрового забезпечення морської галузі: «Зрозуміло, що для виконання амбітних завдань, які стоять перед Україною, амбітних завдань з розвитку морегосподарського комплексу, нам потрібні фахівці високої кваліфікації». Він висловив переконання, що в Українській державі є навчальні заклади, які здатні їх готувати.

«Найпершим у цьому є Національний університет «Одеська морська академія». Сьогодні якість підготовки моряків в її стінах точно відповідає всім міжнародним стандартам. Визнана якість на світовому рівні і я пишаюся тим, що Україна входить в п’ятірку лідерів за кількістю офіцерів морського транспорту, що працюють на світовому ринку морських перевезень. Я готовий разом з вами працювати над зміцненням і розвитком нашого морського освітнього потенціалу», - резюмував Петро Порошенко.

Під час свого виступу Міністра транспорту та інфраструктури Володимир Омелян наголосив, що «Україна здатна конкурувати на світовому ринку важковантажних перевезень морським шляхом».

Під час дискусії щодо державної підтримки морських портів Президент підкреслив, що «нам потрібно створювати конкуретні переваги» в портах Рені та Ізмаїл і детально вивчити ставку тарифів та портових зборів в таких портах як Констанца та Варна. При цьому Глава держави відзначив, що саме Рені та Ізмаїл є нашими воротами до Європейського Союзу.