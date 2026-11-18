У Берліні Президент України Володимир Зеленський провів окрему зустріч у двосторонньому форматі з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Лідери обговорили, як пройшла зустріч Коаліції охочих і на чому буде фокус уваги насамперед. Пріоритетом є дипломатія, і більшість розмов протягом дня була саме про це.

Глава держави наголосив, що Росія не збавляє жорстокості своїх обстрілів, і тому важливо продовжувати підтримку України.

«Є питання, в яких саме німецьке лідерство відіграє визначну роль не просто для підтримки України, а ситуації на переговорному треку загалом. Зокрема, це ППО та фінансова допомога на наступний рік», – наголосив Володимир Зеленський.

Лідери також обговорили зусилля щодо гарантування безпеки для України та домовилися, що команди опрацюють усі питання.

Володимир Зеленський подякував Фрідріху Мерцу за організацію сьогоднішніх зустрічей у Берліні та Німеччині – за незмінну підтримку.