Вони віддали свої життя, щоб жив український народ – Президент на відкритті Зали пам’яті захисників України

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяли участь у церемонії відкриття Зали пам’яті на території Міністерства оборони України. Зала пам’яті захисників України створена на вшанування пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок упродовж 1992 – 2018 років.

«Сьогодні ми з вами започатковуємо нову традицію – новий ритуал поминання українських героїв, які віддали своє життя для того, щоб жив український народ. Не випадково, що ця традиція починається у Свято Покрови Пресвятої Богородиці та День захисника України 14 жовтня», - сказав Петро Порошенко.

Верховний Головнокомандувач підкреслив, що ця традиція поминання, шани і поваги, визнає подвиг наших українських воїнів.

«Невідомо чи існувала б Україна… Це завдяки їм український народ є і буде. Це завдяки їм була зупинена російська агресія, яка так зухвало почалася. Це завдяки їм Київ, Дніпро, Львів сотні наших міст та десятки тисяч сіл та селищ мають можливість жити мирним життям. Низький уклін і вічна пам’ять. Не забудемо і не пробачимо агресору», - сказав Петро Порошенко.

Військовий капелан 25-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Медвєдєв відзначив важливість нової традиції вшанування героїв, загиблих за свободу та незалежність нашої держави. Він також подякував Президентові за запровадження інституту капеланства в українському війську. За його словами, присутність священників в українській армії дозволяє підтримати військових. «Молимось за всіх військових, які боронять Україну. Молимось за всіх, хто в минулому загинув», - сказав Олександр Медвєдєв.

На початку церемонії Глава держави з дружиною поклали квіти до Пам’ятного дзвону та вшанували пам'ять загиблих. Петро та Марина Порошенки висловили слова співчуття та підтримки рідним загиблого героя солдата Михайла Рибака, які взяли участь у церемонії відкриття Зали пам’яті.

Солдат Михайло Рибак помер 14 жовтня 2014 року у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону (м. Одеса) від важких поранень, отриманих в бою 22 травня 2014 року поблизу міста Волноваха Донецької області.

Указом Президента України Михайло Рибак нагороджений орденом «За мужність» III ступеня посмертно за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Спорудження Зали пам’яті здійснено за безпосередньої підтримки Президента, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Петра Порошенка.

Зала пам’яті – це перший і єдиний великий меморіальний проект в Україні за роки збройного протистояння російській агресії. На стінах Зали пам`яті вміщено таблички з прізвищами військовослужбовців Збройних Сил України, які загинули впродовж 1992 – 2018 років. Всього 2532 таблички.

Біля споруди Зали пам’яті облаштовано церемоніальний майданчик із Дзвоном пам’яті та Стеллою, у якій вмонтовано осколки снарядів. Щоденний поминальний ритуал буде здійснюватися ударами дзвону, залежно від кількості загиблих у цей день.

В середині Зали пам’яті, на спеціальному подіумі, розміщено Книгу пам`яті з іменами загиблих. Структура Книги побудована за принципом календаря: один розворот – один день, де згадуються всі загиблі у цей день за всі роки. Станом на зараз лише 32 розвороти (32 дні) залишаються порожніми. В усі інші дні Збройні Сили України несли бойові втрати.