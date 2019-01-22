Всеукраїнська акція #STOP_SEXтинг та урок для підлітків: «Інтимні селфі в Інтернеті — жарт чи небезпечний ризик?»

5 лютого за ініціативи Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби відбудеться Всеукраїнська акція #STOP_SEXтинг до Дня безпечного Інтернету, який відзначається в 140 країнах світу, зокрема в Україні.

У межах акції вчителів запрошують провести урок для учнів 7–11 класів на тему: «Інтимні селфі в Інтернеті — жарт чи небезпечний ризик?». Батькам підлітків пропонується поговорити із дітьми про ризики надсилання своїх інтимних фотографій. Матеріали до уроку розробила національна експертка із захисту дітей від насильства офісу Уповноваженого Президента України з прав дитини Анастасія Дьякова спільно з кіберполіцією Києва та ювенальною превенцією Національної поліції України

За словами Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби щороку в Україні зростає кількість дітей, які отримують доступ до мережі Інтернет. «Разом із тим зростає кількість злочинів сексуального характеру щодо дітей в онлайн-просторі — онлайн-грумінг та вимагання. Налагоджуючи довірливі стосунки з дитиною та використовуючи фейкові акаунти в соціальних мережах, злочинці вимагають у дитини інтимні фотографії та шантажують її, погрожуючи розіслати фото знайомим, вимагають більш інтимні матеріали, гроші чи приватні інтимні зустрічі. Окрема проблема – секстинг – надсилання підлітками своїх інтимних фото одне одному, що може призвести до небажаного поширення таких матеріалів і (кібер)булінгу дитини», - застерігає Уповноважений.

Микола Кулеба 25 січня провів у школі села Хотів урок на тему «Інтимні селфі в Інтернеті — жарт чи небезпечний ризик?». Крім того, за його підтримки також проводиться конкурс серед учительської спільноти на найцікавіші коментарі та запитання учнів. Для участі в конкурсі необхідно провести такий урок 5 лютого та зробити публікацію в мережі Facebook, додавши фото з уроку (без облич дітей), найцікавіші запитання учнів, свої враження та обов’язково хештеги #stop_sexтинг і #ранок_урок

Учитель, який провів такий урок, зможе отримати сертифікат про опанування теми щодо убезпечення підлітків від сексуальних ризиків в Інтернеті. Урок отримав схвалення Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України та рекомендований до проведення в 7–11 класах закладів загальної середньої освіти. Ініціатива також підтримана Міністерством освіти і науки України.

Матеріали до уроку: http://interactive.ranok.com.ua/theme/content/ranok-yrok-stop-sexting/ranok-yrok-stop-sexting/ranok-yrok-stop-sexting

Контактна особа: національна експертка із захисту дітей від насильства, офіс Уповноваженого Президента України з прав дитини Анастасія Дьякова, тел. +380976080006, e-mail: dyakova.protectchildren@gmail.com