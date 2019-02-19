Я дякую за нашу єдність – Президент на Львівщині завітав до громади, яка перейшла до Православної Церкви України

Під час робочої поїздки на Львівщину Президент Петро Порошенко завітав до громади містечка Великі Мости та відвідав церкву Пресвятої Богородиці. Громада цього храму одна з перших добровільно перейшла від УПЦ МП до Православної Церкви України.

«Наша церква йде з вірою і любов’ю. І сьогодні до нашої церкви вже приєдналося більше парафій, ніж у деяких православних країнах світу їх існує. Тому, я щиро хочу подякувати вам за нашу єдність. За те, що ми разом і ми разом будуємо державу і разом її захищаємо. Ми разом не дозволяємо нікому руйнувати нашу єдність. Тому, що ми дуже добре вивчили уроки 100-річної давнини, коли у 1918-1921 роках Україна зникла з мапи світу, бо лідери держави не трималися єдності», - підкреслив Президент під час спілкування з громадою.

Глава держави повідомив, що вчора він повернувся з польського Любліна, де мав зустріч з українською громадою Польщі. «Вони зараз відчувають підтримку і держави, і підтримку Президента. І пишаються тим, що вони є українцями», - сказав Петро Порошенко.

Президент нагадав історію отримання автокефалії Православної Церкви Польщі, яка спромоглася її отримати в 1924 році. «А Україна тоді не отримала автокефалію, бо в 1924 році, коли Польща отримала автокефалію, України як держави вже не існувало, бо вже був Радянській Союз», - констатував Президент та закликав усіх українців береги єдність.

«Я сьогодні тут зі словами подяки. За те, що ви підтримуєте єдність, за те, що ми разом, за те, що ми разом любимо і боронимо Україну в ці не прості часи. Ми будуємо нову державу з молитвою і Божою допомогою», - сказав Петро Порошенко.

Предстоятель храму Пресвятої Богородиці отець Дмитро подякував Президентові за візит та наголосив, що перехід громади до Православної Церкви України відбувся мирно і добровільно.

«Ви перший Президент, який відвідав наш шахтарський галицький край. По промислу Божому ми заслужили. Дякую вам», - сказав отець Дмитро.