Як Верховний Головнокомандувач віддам наказ прикордонній службі не пустити спостерігачів від Росії на вибори в Україну – Глава держави 

Президент Петро Порошенко наголошує, що влада зробить все можливе, аби захистити вибори в нашій країні від втручання Російської Федерації. Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV.

Глава держави не погодився з думкою експертів про те, що «російська влада і Путін сидить і чекає на вибори в Україні». «Він не сидить, і не чекає. І на сьогоднішній день це ключовий елемент гібридної війни», - наголосив Петро Порошенко.

На його тверде переконання, після того, як Путін зрозумів, що нині Україна не тільки відновила, а вже й побудувала нову армію, нові Збройні Сили і нині повноцінна агресія коштуватиме Росії набагато більше, ніж у 2014 році, вирішив спробувати вплинути на виборчий процес.

«Ціна, якщо буде прийнято рішення російським президентом перейти в активний наступ, буде значно вище, ніж у 2014 році, бо це вже не та армія. Він вважає, що буде набагато дешевше підірвати стабільність України зсередини і забезпечити свій вплив на волевиявлення українських громадян. Через механізми медійної підтримки, і через механізми фінансового втручання, і через організаційні заходи, через п’яту колону», - сказав Президент, нагадавши, що «і на церкву у Росії були свої плани».

«Ми не дамо цього зробити. Так, як ми не дали цього зробити в травні 2014 року. Так, як ми не дали це зробити у жовтні 2014 року. Ми тоді були набагато слабкішими. І ми не дамо зробити це зараз. Ми захистимо Україну», - наголосив Глава держави.

Петро Порошенко також зазначив, що вважає найвищою оцінкою своєї роботи на посаді Президента і Верховного Головнокомандувача твердження Путіна, що «ми будемо щасливі будь-якому кандидату, крім Порошенка». «Не дочекаєтеся», - заявив Президент.

Президент також заявив, що віддасть наказ Державній прикордонній службі України не пускати спостерігачів від Росії на президентські вибори 2019 року. «Я як Президент України віддам наказ, як Верховний Головнокомандувач прикордонній службі України не пустити (спостерігачів від Росії – ред.). І гарантую вам і українському народу, що наказ Верховного Головнокомандувача буде виконаний», - підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави закликав молодь займати активну позицію і брати участь у процесах життєдіяльності держави, таких як вибори на найвищу посаду в країні. «Я вважаю, що для нас дуже важливий цей вибір. Вибір для молоді, бо це перше покоління, яке виросло за часи незалежної України, яке не отруєне отрутою авторитаризму, тоталітаризму Радянського Союзу. Вони живуть у справжній Україні і я звертаюся до вас – Ви, дорогі друзі, точно будете жити в Україні – члені Європейського Союзу і члені НАТО. Але від вас залежить як швидко це буде. Я вірю в те, що це може бути дуже швидко, тільки не будьте байдужими», - сказав Петро Порошенко, закликавши «не дозволити росіянам через елементи гібридної війни зупинити наш рух в Європу».

«Я твердо переконаний, що визнаючи помилки, бачачи труднощі, бо не помиляється той, хто нічого не робить, ми впевнено крокуємо вперед. Ми чітко знаємо що і коли робити. Ми чітко знаємо, наскільки важкі завдання стоять перед нами. Але те, що ми зробили, набагато важче було у 2014-2015 роках. І я закликаю до одного – до єдності. Країна має зберегти єдність. Ми дуже високу ціну за це заплатили. Країна має зберегти патріотизм. Український народ має захистити вільний вибір», - також підкреслив Глава держави.