Єдність і солідарність світу з Україною у відповідь на «азовську атаку» стала холодним душем для Росії – Президент

«Холодним душем для Москви стала єдність і солідарність світу з Україною у відповідь на «азовську атаку» Росії», - сказав Президент Петро Порошенко на зустрічі з іноземними дипломатами.

«Я вдячний всім, хто підтримав нас у цей складний момент. Передусім тим державам, які стали співавторами і проголосували за дві важливі резолюції на Генеральній Асамблеї ООН – про права людини в Криму і проблему мілітаризації Криму і частин Чорного і Азовського морів. Ваша позиція ще раз засвідчила, що за агресію Кремль платитиме високу ціну», - сказав дипломатам Петро Порошенко. Він додав, що настане день, коли ця ціна виявиться не підйомною для Кремля.

«І тоді ми повернемо і тимчасово окупований Крим, і окуповану частину Донбасу. Те, що це неодмінно станеться, підтверджує шлях України до відновлення історичної справедливості – встановлення автокефальної православної церкви. Дорога до Томосу була тривалою, непростою і тернистою. Але ми її пройшли з гідністю», - зазначив Президент та подякував представникам іноземних держав з щирі привітання Україні з цією визначною історичною подією. «Це другий акт незалежності України, нашої духовної незалежності», - додав він.

Президент особливо відзначив важливість тісної координації дій в Нормандському форматі, що дозволила послабити російську агресію.

«Минулий рік не дав російському агресору шансу зіскочити з гачка санкцій, які, попри браваду Кремля, боляче б’ють по його амбіціях і апетитах. Вони не лише послабили машинерію російської агресії, але й дали Україні дорогоцінний час для того, щоб зміцніти – як політично, так і економічно та військово», - зазначив Президент.

«Цьому сприяла й наша тісна координація з Берліном і Парижем – надійними партнерами України по Нормандському формату», - додав Глава держави та висловив слова особливої і щирої вдячності Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель. «Важко переоцінити те, що було зроблено нею, аби уникнути катастрофічних, як для України, так і для Європи сценаріїв», - додав Петро Порошенко.

