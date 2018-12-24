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Єдність позицій України та Молдови завадить планам Кремля впливати на виборчі процеси двох країн у 2019 році – Президент Петро Порошенко

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Робоча поїздка Президента до Одеської області
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Єдність позицій України та Молдови завадить планам Кремля впливати на виборчі процеси двох країн у 2019 році – Президент Петро Порошенко

28 грудня 2018 року - 14:59

Єдність позицій України та Молдови завадить планам Кремля впливати на виборчі процеси двох країн у 2019 році – Президент Петро Порошенко

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна та Республіка Молдова стоять на порозі важливих виборів, які мають відбутися в країнах у 2019 році. Однак, на жаль, Росія вже почала реалізовувати свій сценарій із безпосереднього втручання у виборчі процеси обох держав. Про це Глава Української держави заявив під час робочої поїздки до Одеської області, де разом з Прем’єр-міністром Молдови Павлом Філіпом взяв участь у церемонії відкриття спільного українсько-молдовського контролю у пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне».

«В Україні і в Республіці Молдова 2019 рік є дуже важливим. Є принципові вибори до парламенту Республіки Молдова, і є президентські і парламентські вибори в Україні. І на жаль, Російська Федерація почала реалізовувати сценарій безпосереднього втручання у виборчі процеси», - наголосив Петро Порошенко.

«Росія намагається використовувати сучасні інформаційні технології, в першу чергу для дискредитації керівництва України і Молдови. І наслідок цієї політики відчувають не лише Україна і не лише  Молдова, але і більшість країн Європейського Союзу», - заявив Президент.

«Що ми можемо цьому протиставити? Лише нашу єдність. Лише об’єднання і лише твердий поступ і України і Молдови в Європейський Союз. Це є принципова позиція нашої політики і цьому сприяє і наша сьогоднішня подія – відкриття спільно у співпраці з Європейським Союзом цього фантастичного пункту пропуску», - додав він.

За його словами, також йдеться і про активні дії п’ятої колони всередині України, «яка готова негайно бігти і вести переговори на умовах капітуляції з Росією». Президент підкреслив: «Наголошую, що ніхто більше, ніж ми, українці не хоче миру. Але миру – на умовах міжнародного права і національних інтересів України, а не на умовах капітуляції».

 

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Робоча поїздка Президента до Одеської області

28 грудня 2018 року - 14:47
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