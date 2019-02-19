Євросоюз не тільки союзник в протистоянні російській агресії, а й найбільший торговий партнер України – Глава держави

«Сьогодні Євросоюз – це не тільки наш найближчий союзник в протистоянні російській агресії. Я хочу подякувати за те, що він є нашим найбільшим торговим партнером», - підкреслив Президент Петро Порошенко під час участі у молодіжному форумі: «Думка молоді важлива. Перспективи вступу в НАТО та ЄС» на Київщині.

Президент зазначив, що за словами Голови Представництва ЄС в Україні Хюґа Мінґареллі у 2013 році частка Євросоюзу в зовнішній торгівлі України складала 25%. Петро Порошенко підкреслив, що вже у 2018 році частка Європейського Союзу складає вже 42,6%. Частка Росії в той же час в експорті складала 33%, а зараз – 7,7%.

«Як так відбулося? Дуже просто: економічні відносили РФ ставить як елемент гібридної війни і почала його застосовувати не у 2014 році, а у 2011-2012 роках, коли начебто ніщо не мотивувало їх так вчиняти», - зазначив Глава держави.

Петро Порошенко нагадав, що Росія перекрила доступ до своїх ринків без будь-яких пояснень для виробників молочної продукції, сиру, цурку, труб, продукції машинобудування, металургії. «Це був інструмент тику», - сказав він та додав, що в 2014 році просто поставили ембарго не лише на експорт українських товарів до РФ, а й на транзит до інших країн – Китаю, Казахстану, Киргизстану. «Це було зроблено, щоб поставити Україну на коліна. Щоб велика кількість українців, які будуть викинуті з виробництв за ворота промислових підприємств склали той потужний ресурс для внутрішнього вибуху, для того, щоб дестабілізувати ситуацію в державі. Розколоти, розчленувати, розшматувати державу», - додав він.

Водночас Президент наголосив: «Співпраця з Європейським Союзом точно цього не дозволила. Ми суттєво зменшили негативні наслідки російського ембарго. Ми просто вийшли на нові ринки. На найпотужніший, найліберальніший, найнадійніший ринок у світі – ринок Європейського Союзу. І ніхто там не буде ні перекривати газ, ні запроваджувати ембарго».