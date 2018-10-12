«Вітаю схвалення важливої Резолюції Європарламенту щодо ситуації в Азовському морі. Російський агресор має зрозуміти, що всі його дії у порушення міжнародного права та двосторонніх угод і надалі зустрічатимуть рішучу та адекватну відповідь з боку демократичної спільноти», - наголосив Президент Петро Порошенко в соціальній мережі Facebook.

Глава держави підкреслив: «Євросоюз спільно з Україною протидіятиме «повзучій анексії» Росією Азовського моря та порушенням свободи судноплавства».

Президент зазначив, що високо цінує підтримку Європарламентом ініціативи щодо допомоги українським портам та реалізації проектів соціально-економічної підтримки українського Приазов’я. «Вдячний європарламентарям за заклик до запровадження додаткових цільових санкцій за агресивні дії Кремля в Азовському морі та Керченській протоці. Сподіваюсь на практичну реалізацію цих ініціатив з боку інституцій та держав-членів ЄС», - наголосив Петро Порошенко.

Глава держави також додав, що координуватиме подальші спільні дії з метою захисту національних інтересів України під час найближчих зустрічей з європейськими лідерами.