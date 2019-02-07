З цим храмом мистецтв ми точно будемо сильні, адже і музи допомагають боронити державу - Президент відвідав реконструйовану Харківську філармонію

Президент Петро Порошенко відвідав реконструйовану Харківську обласну філармонію. «Сьогодні в Харкові, у цьому храмі мистецтв, на стіні якого написано 1858 рік, я вітаю ще з одним святом. Всіх харків'ян вітаю з тим, що нарешті здійснилася мрія багатьох поколінь, з відкриттям нашої - саме нашої, бо я вважаю себе харків'янином - харківської філармонії», - зазначив Глава держави, а також привітав мешканців міста із Днем закоханих, побажавши кожному любові. Президент додав, що українцям не потрібні ніякі впливи ззовні, бо вони здатні самі змінювати своє життя на краще.

«Когда говорят пушки - музы молчат». Нас вчили цьому постійно. Я як Президент займаю абсолютно іншу позицію. Саме музи допомагають нам боронити державу. Саме з цим храмом мистецтв ми точно будемо сильніші», - наголосив Петро Порошенко.

Він розповів, що у 2006 році були різні пропозиції, що мають звести на місці філармонії: і казино, і торгівельний центр, і супермаркет, і безнес центр. «І тільки справжні патріоти вірили, що буде храм мистецтв, буде філармонія. Ми відстоїмо і захистимо... Довгі роки будівництво було заморожено, орган був десь складений на зберігання, будівельні роботи не велись. Чому? Казали, що нема грошей. Не було волі, щоб продемонструвати рішуче бажання прикрасити Харків. І лише за останні три роки рекордними термінами було забезпечено будівництво філармонії», - нагадав Петро Порошенко.

За словами Президента, загалом на фінансування будівництва було направлено 0,5 млрд грн. Глава держави нагадав, що у 2016 році був на відкритті органної зали, і його запитували як в часи війни можуть на це витрачатися кошти: «Моя відповідь була - це не менш важливо. Бо це будує український дух, будує нашу віру в перемогу. Це будує віру в те, що все буде добре». Він додав, що з того часу вже відбулося 500 органних концертів.

Президент подякував за зусилля своїй команді і всім, хто до цього долучився, зауваживши, що це перемога не пустими обіцянками, а конкретними справами.

Глава держави наголосив, що перші 5 років зусилля були направлені, щоб врятувати державу і зміцнювати фундамент української державності, в тому числі духовний фундамент - мова йде про українські пісні на радіо, підтримку української книги та кіно.

«Дуже важливо зараз не зупинитися. Дуже важливо зараз продовжувати нашу дорогу, йти своїм шляхом і змінювати державу», - наголосив Президент. Він подякував харків'янам за єдність, що дозволило Харківщині вистояти у 2014 році і не дати створити так звану Харківську народну республіку. «Єдність дозволяє нам будувати філармонію, розвивати економіку, проводити децентралізацію», - додав він.

Петро Порошенко також оглянув приміщення філармонії і подивився прем'єрний концерт.