​З Україною рахуються і будуть рахуватись – Президент про європейський вектор розвитку країни та укріплення наших міжнародних позиції

Президент Петро Порошенко провів зустріч із з мешканцями села Краснокутськ та Краснокутського району в ході робочої поїздки до Харківської області. Глава держави звернув увагу, що сьогодні в Краснокутському районі відкрилися музична школа, два відділення лікарні і ресурсний центр інклюзивної освіти. «Подивіться, скільки багато подій відбулося лише за один день. Як швидко ми з вами разом змінюємся. І ці зміни відбуваються не лише у форматі «армія-мова-віра». Хоча ці зміни найосновніші», - зауважив Президент під час виступу.

Президент наголосив, що спільними зусиллями відновлено військо, яке є предметом гордості, українська мова частіше звучить на радіо та в кіно, а зміни в релігійному житті – це питання побудови духовного фундаменту.

Глава держави підкреслив, що за останні роки проведено багато змін, зокрема децентралізація, освітня реформа. Нещодавно у Конституції було закріплено стратегічний рух України на членство в ЄС і НАТО. «На створеному фундаменті ми маємо побудувати велику країну – Україну, регіонального лідера, яку шанують і поважають в світі», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент нагадав, що в 2013 році керівництво України ніде не було рукопотискаємим, окрім Москви, а нині є проукраїнська коаліція і українське питання має центральне місце на засіданнях Ради ЄС, Великої сімки та двадцятки. «З Україною рахуються і будуть рахуватись», - підкреслив він.

Глава держави констатував зміни в економічній ситуації: ВВП країни зріс на 3,4%, золотовалютні резерви – з 5 до 21 млрд, інфляція вперше за 5 років – менше 10%.

«Це гарно, але пенсіонер в Краснокутську запитає – а мені, що з того? І буде правий. Бо ні по кому криза, пов'язана з війною, з російською агресією і окупацією Криму і Донбасу, не вдарила так сильно як по пенсіонерах. І ми маємо спільно знайти відповідь. Зараз боротьба з бідністю, яка є ворогом аж ніяк не менш небезпечним, ніж боротьба з Росією, стоїть нашим пріоритетом», - особливо підкреслив Президент.