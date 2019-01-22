З Вами пов’язані великі надії, і Ви вестимете православну громаду шляхом добра, любові, віри і милосердя – Президент Предстоятелю ПЦУ Епіфанію

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяли участь у літургії та чині інтронізації Предстоятеля Православної Церкви України, митрополита Київського та всієї України Епіфанія. «В останні два місяці ми як ніколи часто зустрічаємося у цих тисячолітніх стінах Святої Софії Київської. І кожна подія, що нас збирає, є по-справжньому подією історичною», - зазначив Петро Порошенко.

Глава держави нагадав, що 15 грудня 2018 року у Софійському соборі відбувся Об’єднавчий Собор, де постала автокефальна Православна Церква України, і владика Епіфаній був обраний її Предстоятелем. 7 січня в Святій Софії під покровом Пресвятої Богородиці Оранти Митрополит Епіфаній служив першу Різдвяну літургію після отримання Церквою Томосу про автокефалію.

«І сьогодні, дорогі мої, ми з вами присутні на події, яка є і продовженням, і завершенням попередніх. Інтронізація Предстоятеля української Православної Церкви Митрополита Київського і всієї України Епіфанія означає, що Церква і православний український народ отримують нового лідера», - підкреслив Глава держави.

«З Вами, Ваше Блаженство, пов’язані тепер великі надії багатьох людей. І дозвольте мені передбачити, я вірю, що вони точно виправдаються, що Ви, Ваше Блаженство, будете вести православну громаду шляхом добра, шляхом любові, шляхом віри і милосердя. Разом з усіма молюся, щоб Господь завжди був з Вами у тій високій місії, яку Ви взяли на себе», - звернувся Петро Порошенко до митрополита Київського та всієї України Епіфанію.

Президент привітав митрополита з поставленням на Київський престол, а також привітав його із днем народження, який владика відзначає в цей день. «Дуже радий і дякую Богу, що сьогодні маю цю можливість вітати Вас. І дуже важливо, що сьогодні є привід ще для одного привітання. Від себе, від Марини, родини і від усіх присутніх вітаю Вас, Ваше Блаженство, з 40-літтям. Я дуже тішуся, що наша церква має такого молодого предстоятеля. Бажаю Вам, Ваше блаженство сил і мудрості, розуміння і підтримки. Нехай Бог благословить усі Ваші справи», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави також зауважив, що у цей урочистий і святковий день ми віддаємо належну пошану усім великим українцям на Київському престолі, від Іларіона і Петра Могили до Василя Липківського, Мстислава Скрипника, Володимира Романюка. «Їхня молитва, їхня невтомна праця наближали цей наш святковий день», - додав він.

Президент особливо підкреслив, що сьогодні належить сказати слова поваги і вдячності Святішому Філарету, який так багато зробив для постання автокефальної української Православної Церкви. «Його 90-річчя ми відзначали зовсім недавно і сьогодні ще раз бажаємо йому здоров’я і сил», - сказав він. «Окремі слова подяки і владиці Макарію, владиці Симеону, владиці Михаїлу, всім ієрархам, які доклали до того, щоб цей день відбувся, безліч зусиль. Слова подяки українському народу, який молився за те, щоб Господь послав нам цей день», - підкреслив Петро Порошенко.

«Я впевнений, що жертовність і мудрість наших предстоятелів, які зробили рішучі кроки в ім’я об’єднання українського народу стали великим прикладом для всіх нас. І назавжди увійдуть в історію Церкви і нашої держави», - наголосив Глава держави.

Президент також висловив щиру подяку Його Всесвятості Вселенському Патріарху Варфоломію за любов, за підтримку прагнення українського народу мати помісну церкву. «Його віра в Україну віра в український народ, любов до українців і України, мудрість та сміливість надавала нам сил і рішучості», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави також висловив слова щирої подяки присутньому на інтронізації Предстоятеля ПЦУ Митрополиту Галльському Еммануїлу «за його величезну роль у нашій спільній роботі з єднання українського православ’я і визнання автокефалії Православної Церкви України».