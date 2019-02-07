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За два роки було заміщено понад 50 тисяч найменувань продукції для ВПК, яка раніше постачалася з Росії – Президент

14 лютого 2019 року - 14:33

За два роки було заміщено понад 50 тисяч найменувань продукції для ВПК, яка раніше постачалася з Росії – Президент

В рамках проведення політики заміщення продукції, яка раніше доставлялася з Росії, Україна замінила понад 50 тисяч позицій. Це дозволило продовжити роботу оборонних підприємств країни. Про це заявив Президент Петро Порошенко у Харкові під час зустрічі з керівниками промислових підприємств Харківщини, представниками енергетичної галузі, науки та освіти України, світових енергокомпаній.

«Протягом останніх двох років, лише за два роки, було заміщено понад 50 тисяч найменувань продукції, яка раніше доставлялася з-за кордону. Звідки? З Росії. Вони думали, що зупинять нашу «оборонку», нашу армію. У минулому році цехи Харківського заводу спеціальних машин працювали у дві зміни, тому що кількість замовлень перевищувала потужності заводу», - зазначив Глава держави.

Петро Порошенко також підкреслив, що зараз в Україні на «оборонку» працює 447 підприємств.

Він нагадав, що у 2014, 2015, 2016 роках всі ресурси держави були спрямовані на створення армії. «І нам з вами не соромно зараз дивитися на українську армію, яка оснащена зброєю з оборонних підприємств Харкова, яка нагодована, одягнена, взута, з новою системою харчування, з новою системою медичного обслуговування, а головне – замотивована і патріотична. І сьогодні українська армія має найвищий рівень довіри серед українського суспільства. І це напряму пов’язано з відновленням оборонно-промислового комплексу, розвитком програми імпортозаміщення», - підкреслив Глава держави.

 

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