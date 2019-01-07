Захисники Донецького аеропорту заклали основу для нашої перемоги. І вона прийде – Президент

Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко наголошує, що «кіборги», славетні захисники Донецького аеропорту, стали фундаментом, який стане основною перемоги України у війні з агресором – Росією.

«Захисники Донецького аеропорту заклали основу для нашої перемоги. І вона прийде», - сказав Глава держави під час виступу на заході, присвяченому 4-й річниці вшанування пам`яті загиблих захисників ДАП.

Петро Порошенко зазначив, що у багатьох країнах світу є легенди про невелику групу хоробрих воїнів, які ціною власного життя зупинили ворога, надихнули на боротьбу сучасників, а нащадкам - дали приклад мужності і самопожертви. Україна ж має реальний приклад такої мужності, підкреслив він.

«Нам з вами випала честь жити в один час із неймовірними героями, які вже стали легендою. Але вони - герої. Не міф, а чиста правда. Запекле протистояння українських воїнів з російськими агресорами в Донецькому аеропорту завершилося наприкінці січня. Не витримали стіни. А от українські воїни вистояли, не зламалися, не зігнулися і здобули безсмертну славу. І тому – перемогли», - сказав Верховний Головнокомандувач.

Президент зазначив, що у слово «кіборги» українці заклали своє захоплення залізною стійкістю українських воїнів. А їх єдність і рішучість дати відсіч російському агресору небачено зміцніли у дні, коли кожен українець, затамувавши подих, слідкував за бойовими діями в Донецькому аеропорту.

«Біль і вдячність спонукають нас пам’ятати про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України… За звільнення української землі», - сказав Глава держави, нагадавши, що про цих людей вже складено легенди, написано книги, знято фільми.

«Низький уклін вам, отці і матері, дружини і чоловіки, брати і сестри, доньки і сини «кіборгів» - хлопців з плоті і крові, які виявилися міцнішими за бетон і залізо. Не знайти слів, якими можна було б омити ваші сльози. Але знайте - вашою родиною зараз стала вся Україна, увесь наш народ, до священного літопису якого ваші сини увійшли навіки», - звернувся Петро Порошенко до присутніх у Залі пам’яті рідних і близьких українських героїв.