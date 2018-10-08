Захист національних меншин є нашим пріоритетом – Президент України в болгарській гімназії Болграда

Президент України Петро Порошенко наголошує на пріоритетності політики захисту прав національних меншин в Україні. Про це Президент сказав під час урочистостей з нагоди 160-ліття заснування Болградської гімназії ім.Г.С.Раковського. Разом з Главою держави у заходах взяв участь Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

«В першому класі я почав вивчати французьку мову. І це було абсолютне диво, що в райцентрі ми вивчали французьку мову. А сьогодні тут усі блискуче володіють болгарською мовою», - підкреслив Глава держави.

«Для мене це є принципово. Бо хтось там каже, що ніби існує загроза асиміляції болгар в Україні. Ні. Це не просто неправда. Це протирічить нашій політиці. Бо захист національних меншин є першим нашим пріоритетом», - підкреслив Президент України.

При цьому він зазначив, що освітня реформа, запроваджена в Україні, в тому числі і за президентської ініціативи, «точно захищає тих, хто вивчає різні мови, включно з болгарською».

Петро Порошенко повідомив про свої домовленості з Прем’єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим про відкриття болгарського навчального закладу в Одесі і відкриття в Софії Українського культурного центру. Президент також додав, що дасть доручення щодо запровадження вивчення в окремих класах шкіл в Запоріжжі болгарської мови.

«Бо чим більше ти знаєш мов, тим більше ти готовий до європейського життя», - сказав Петро Порошенко та додав, що його мета «повернути Україну в родину європейських народів».

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов повідомив, що домовлено про обміни учнями між гімназіями в Болграді та Софії з метою поглибленого вивчення болгарської мови.

В свою чергу, Віце-президент Республіки Болгарія Іліяна Йотова, говорячи про підтримку болгарської мови в України, зауважила: «Скільки живе мова - стільки живе й національна меншина».