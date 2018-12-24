Запровадження воєнного стану було вчасним і необхідним – Президент про підсумки дії воєнного стану

«Запровадження воєнного стану було вчасним і необхідним. Як показав останній місяць – і ефективним кроком», - сказав Президент Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Глава держави зазначив, що введення воєнного стану дозволило здійснити цілу низку організаційних та мобілізаційних заходів, які підвищили рівень боєздатності Збройних Сил України та спроможність держави відповідати на загрозу повномасштабного російського вторгнення в нашу країну.

«Російська загроза нікуди не поділася. І можливо, якби не вибори, ми би попросили Верховну Раду продовжити воєнний стан. Але і за цей місяць в умовах воєнної тривоги для зміцнення обороноздатності ми зробили чимало», - зазначив Президент.

Він повідомив, що за період воєнного стану Міністерство оборони та Генеральний штаб здійснили передислокацію військ в ті райони, де вони найбільш необхідні для відбиття ймовірних атак з боку Росії.

«Туди, де за нашою інформацією, ситуація була найбільш загрозлива», - сказав Президент. Він також повідомив, що була посилена система протиповітряної оборони в південних та східних областях.

«На два-три місяці була прискорена передача техніки та озброєнь у війська, були мобілізовані та провели навчальні збори резервісти першої черги. Збори проводилися у складах бригад та навчальних центрів. Ще раз ми відчули дуже могутнє плече підтримки з боку учасників бойових дій, які продемонстрували готовність в будь-який момент миттєво повернутися до строю», - сказав Президент. При цьому він підкреслив, що кількість бажаючих пройти збори резервістів була в три-чотири рази більше від потреби.

Глава держави також повідомив, що безпосередньо в областях, у яких запроваджено воєнний стан, провели збори з військовозобов'язаними, призначеними до частин територіальної оборони.

Верховний Головнокомандувач повідомив, що ефективно пройшло бойове злагодження бригад та батальйонів територіальної оборони, відпрацьовані і механізми взаємодії військових з органами влади та місцевого самоврядування, в тому числі і через Ради оборони областей, які були негайно створені.

Воєнний стан також дозволив посилити охорону державного кордону і об’єктів інфраструктури. «Більше тисячі громадян Росії, які не змогли обґрунтувати мету свого приїзду до України, прикордонниками за рішенням ДПСУ були розвернуті на порозі», - повідомив Президент.

Він також зазначив, що рівень злочинності в областях, де діяв воєнний стан, суттєво зменшився. «Цікава деталь – в десяти областях, де діяв воєнний став, протягом місяця зареєстровано на 26% менше злочинів, аніж зазвичай. Порядку, безпеки на вулицях наших обласних центрів і в Києві стало більше. Також більше виявлено і незареєстрованої зброї, і злочинців, яких зараз притягують до кримінальної відповідальності», - сказав Петро Порошенко.

Верховний Головнокомандувач ЗСУ також повідомив, що за час дії воєнного стану у військовій сфері вдалося здійснити низку комплексних заходів – від стратегічного до тактичного рівня.

«Без воєнного стану втілити їх у життя було би значно складніше, а деякі – неможливо. Сьогодні ми скористалися цим і це було зроблено», - підсумував Петро Порошенко.

Глава держави зазначив, що в умовах завдяки воєнному стану наближених до бойових, відбулася сувора перевірка системи військового управління, озброєння, забезпечення, які були створені чи оновлені за останні чотири роки. «Виявили, до речі, чимало недоліків. Це дуже важливо, що свої слабкі місця ми побачили раніше, ніж ними встиг би скористатися ворог», - також наголосив Президент.