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Зараз ми мобілізуємо всі засоби, аби Путін був за столом переговорів – Президент

24 січня 2019 року - 20:04

Зараз ми мобілізуємо всі засоби, аби Путін був за столом переговорів – Президент

Україна нині застосовує всі доступні засоби для того, аби повернути президента Росії за стіл переговорів щодо припинення російської агресії та встановлення миру в нашій державі. Про це Президент Петро Порошенко заявив в інтерв’ю телеканалу «Україна» за результатами  участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Всі засоби, які були застосовані чотири роки. Ми мобілізуємо зараз підтримку всього світу для того, щоб Путін був за столом переговорів, прийняв позицію, в тому числі і миротворців і мир був принесений на умовах національних інтересів України», - наголосив Глава держави під час прямого ефіру.

Водночас Петро Порошенко застеріг політиків від спекуляцій на цій темі. «Я б хотів твердо заявити, що ті горе-політики, які кажуть, що мир ось-ось за рогом, що вони тільки прийдуть і так зроблять і принесуть мир, я хочу наголосити – за рогом там агресор, а не мир», - сказав він.

Президент нагадав, що питання запровадження міжнародної миротворчої місії на Донбасі ним піднімається з 2015 року. «Тоді, коли ще ніхто не вірив у цю можливість. На сьогоднішній день ми твердо заручилися підтримкою трьох постійних членів Ради безпеки ООН – це Сполучені Штати Америки, Великобританія, Франція», - зазначив Петро Порошенко.

Він підкреслив, що обговорює це питання на кожній міжнародній зустрічі. «З одного боку мова йшла на зустрічі з нашими китайськими партнерами, Заступником Голови КНР  – ми звернулися до нього з проханням щодо підтримки і ініціатив України, і питання миротворців. З представниками інших країн, починаючи зі Швейцарії і закінчуючи Австрією, ми говорили про те, щоб вони зробили свій внесок у миротворців. Щоб громадяни цих країн брали участь», - сказав Президент.

«Що таке миротворці? Миротворці – це врятовані життя цивільного населення Донбасу і врятовані життя українських солдат. І те, що Путін на сьогоднішній день перешкоджає, коли Росія застосовує право вето – це просто означає одне – що вони і далі прагнуть дестабілізувати ситуацію, хочуть, щоб гинули українці», - додав Петро Порошенко.

«Ми цього не будемо дозволяти. Ми будемо застосовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні для того, щоб захистити Україну, деокупувати Україну», - наголосив Глава держави.

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