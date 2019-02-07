Завдяки політичній волі ми позбулися російської газової залежності – Президент у Харкові

Президент Петро Порошенко наголошує, що Україні вдалося «вистояти і позбутися російської газової залежності». Він нагадав про умови газової угоди 2009 року, коли Україна потрапила в енергетичну залежність від російського газового монополіста «Газпрома».

«Кабальні угоди з «Газпромом» 2009 року, коли Україна платила завищену ціну і взяла на себе зобов’язання купувати щорічно 52 млрд кубів газу на рік. А якщо ти купуєш менше 42 млрд кубів, брав ти чи не брав, споживав чи не споживав, з державного бюджету кошти будуть зніматися. Такий принцип «бери, або плати», був закладений в тому контракті. У 2017 році Україна спожила 14 млрд кубів. Порівняйте – 52 млрд, де вони домовилися спільно красти і 14 млрд. А у 2018 році – 10,5 млрд куб», - зазначив Президент під час зустрічі з керівниками підприємств Харківщини.

«Це наш рішучий крок щодо підвищення енергоефективності й забезпечення енергонезалежності держави. І ми це зробили. Так, як ми вистояли без російського газу», - наголосив Президент та нагадав про перемогу України в Стокгольмському арбітражному суді, за рішенням якого нашій країні «Газпром» має виплатити 4,6 млрд доларів, які переплачувала Україна за тим контрактом. «Ми зупинили крадіжку. До цього ні в кого не вистачало політичної волі», - наголосив Петро Порошенко.

Глава держави нагадав, що з початком агресії Росії проти України у 2014 році значна частина промислового потенціалу нашої країни була зруйнована, або потрапила під окупацію.

«У 2014 році Росія здійснила анексію Криму й окупувала частину Донбасу, заблокувавши роботу понад 20% промислових підприємств України. Кремль продовжив економічну блокаду України і від цього найбільше постраждав схід України – український промисловий центр», - зазначив Президент.